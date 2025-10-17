Mikel Arriola respalda a Javier Aguirre pase lo que pase rumbo al Mundial 2026

Sin eliminatorias que disputar, pero con un camino lleno de retos, Javier Aguirre navega entre críticas y exigencias al frente de la Selección Mexicana. Su labor consiste en construir un equipo sólido de cara al Mundial 2026, con los partidos amistosos como único termómetro para medir avances.

Javier Aguirre en Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué dijo Mikel Arriola sobre Javier Aguirre en la Selección Mexicana?

Pese a las dudas que han surgido en torno al rendimiento del Tricolor, el “Vasco” cuenta con el respaldo absoluto de la Federación Mexicana de Futbol. Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, ratificó su confianza en el técnico y aseguró que, sin importar los resultados inmediatos, su continuidad no está en discusión.

“Absolutamente. Sin ninguna duda. Javier Aguirre es el hombre indicado, es el líder de un plan, de un programa que diseñó junto con los dueños, junto con la FMF y está en la fase de implementación que implica retos”, declaró Arriola a TUDN.

El dirigente resaltó que Aguirre no solo ha aportado resultados, sino un cambio de mentalidad dentro del vestidor. “A veces es difícil hablar de intangibles, pero hay varios generados por Javier y su cuerpo técnico, ese querer estar en la selección”, comentó. Para Arriola, el compromiso de los futbolistas se refleja en su deseo de agradar al técnico y ganarse un lugar en el Mundial.

Aguirre con México | IMAGO7

Arriola busca proyecto a largo plazo en Selección Mexicana

Más allá de la inmediatez, la FMF apuesta por un proyecto que trascienda el 2026. Arriola recalcó que el proceso actual tiene bases sólidas y está diseñado con visión a largo plazo, algo que antes no se había logrado establecer con claridad en la selección.

“Hay otra cosa que siempre quedábamos debiendo, el largo plazo. Hablas de este Mundial; hablemos del siguiente Mundial... otra cosa que se hizo de manera muy inteligente con Juan Carlos (Rodríguez) fue traer a Javier con Rafa Márquez”, apuntó el Comisionado.

Esa dupla representa la continuidad del proyecto: Aguirre al mando en el presente y Márquez como su heredero natural. “Rafa viene de un equipo de categorías inferiores y él identifica esta oportunidad y dice: ‘yo me voy con Javier al Mundial de México’... el proceso de largo plazo está definido”, agregó Arriola.

La Selección Mexicana cerrará el año con amistosos ante Paraguay y Uruguay, antes de enfrentar duelos de mayor exigencia contra Portugal y Argentina. Cada encuentro será una oportunidad más para consolidar la idea del “Vasco” y fortalecer la confianza de cara a la Copa del Mundo que México organizará dentro de poco más de un año.

Aguirre en partido | IMAGO7