España continúa liderando Ranking FIFA: ¿En qué lugar quedó México?

Después de una Fecha FIFA para el olvido para Javier Aguirre y la Selección Mexicana, el organismo que rige al balompié profesional en el orbe dio a conocer las posiciones en el Ranking. España, como ya es costumbre, se quedó con el liderato; mientras que el Tricolor se mantuvo en la misma posición.

Pese a su derrota ante Colombia y su empate ante Ecuador, el conjunto nacional logró mantenerse en la posición número 14, aunque se alejó un poco más de los 10 primeros puestos. El mal rendimiento del equipo del Vasco dejó entrever ciertas dudas de cara al Mundial que se celebrará en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

Selección Mexicana | MEXSPORT

Argentina subió, pero no le alcanzó

Por su parte, la Albiceleste de Lionel Scaloni subió un lugar más y dejó en el tercer puesto a Francia, aunque la racha de España parece imbatible. Argentina logró la victoria en sus partidos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, por lo que continúa siendo una de las grandes favoritas para la Copa del Mundo.

Otra de las selecciones que logró subir peldaños en el Ranking fue Alemania. La Mannschaft derrotó a Luxemburgo e Irlanda del Norte, por lo que aparte de escalar en la clasificación, puso tierra de por medio y está a nada de lograr su clasificación a la justa veraniega de 2026.

Argentina | AP

¿En qué lugar quedó Estados Unidos?

Al igual que México, Estados Unidos se mantuvo en su actual posición, pese a los malos resultados. Mauricio Pochettino no logró encontrar la mejor versión de muchos de sus jugadores, por lo que, una vez más, generó dudas para el Mundial en casa.

El U.S Team empató -como el Tricolor- ante su similar de Ecuador; mientras que derrotó con mucho trabajo a Australia. El equipo de las barras y las estrellas consiguió dicha victoria después de cuatro partidos sin ganar.

Estados Unidos | AP

¿Cuál fue la selección que más subió?

Una de las grandes sorpresas dentro de la Fecha FIFA fue la de Níger, quien fue la selección que logró subir más peldaños en la clasificación. El conjunto de África Occidental, terminó como segundo en el Grupo E en las Eliminatorias de dicho país, aunque no logró entrar a la repesca africana.

Intratables | AP