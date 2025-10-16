Mikel Arriola 'advierte' al Tri: “Con un mal Mundial perdemos todos”

El presidente comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, lanzó una advertencia sobre las consecuencias que podría tener un mal desempeño de la Selección Mexicana en el próximo Mundial de 2026, el cual se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el directivo, un mal torneo el próximo verano no solo afectaría a los jugadores y al cuerpo técnico, sino a toda la estructura del futbol nacional, incluyendo aspectos financieros, de patrocinio y, sobre todo, la confianza de la afición.

Advirtió a la Selección | MEXSPORT

Un mal Mundial se pierde por todos lados

En una reciente entrevista, Arriola fue contundente al señalar que un fracaso en la justa mundialista tendría repercusiones profundas en el balompié mexicano, recordando que el último ciclo mundialista dejó secuelas notables pues, en el Mundial de Qatar 2022, México no logró avanzar a los Octavos de Final por primera vez en más de tres décadas.

Recordó Qatar 2022 | MEXSPORT

“Un mal Mundial se pierde por todos lados, se pierde en la parte de financiamiento, en los patrocinios, y quizá en lo más importante, que es la confianza que nos tiene la afición”, explicó el dirigente para TUDN. “Deja darte el antecedente más directo que nos tocó vivir, quizás el peor Mundial después de Argentina 1978. Después vamos a la Copa América y nos echan en la primera ronda, y eso fue hace un año”, recordó.

“Se nos cayó la asistencia en los estadios de manera dramática. Hubo un partido con apenas 15 mil personas. Ahí está otro efecto de un mal Mundial”, lamentó el presidente comisionado de la FMF.

Quieren dar un gran Mundial | MEXSPORT

“No podemos desilusionar otra vez a la afición”

Con el Mundial 2026 en el horizonte y México como uno de los países anfitriones, Mikel Arriola insistió en que la Federación, los clubes y los jugadores deben trabajar en conjunto para garantizar un torneo digno y competitivo. El dirigente reconoció que el reto es mayúsculo, pero confía en que la planificación y la unión institucional pueden marcar la diferencia.

“Tenemos que usar todos nuestros recursos humanos, técnicos y financieros para que sea un buen Mundial. Puede ser un Mundial resorte para el futbol mexicano porque se la debemos a la afición. No podemos desilusionar otra vez”, afirmó Arriola.

No quieren repetir los mismos errores | MEXSPORT

Mikel Arriola insistió en que el éxito dependerá del compromiso colectivo. Su mensaje fue un llamado claro a no repetir los errores del pasado y a entender que el rendimiento del Tri impacta en todos los niveles del futbol nacional.