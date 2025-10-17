Mundial Femenil Sub-17: ¿Cuándo y dónde ver el México vs Corea del Norte? EN VIVO

La novena edición de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA comenzó este viernes 17 de octubre con la victoria de Brasil ante Marruecos, duelo correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos. Este partido inaugural marcó el arranque oficial de la justa mundialista, que en esta ocasión se celebra en la ciudad de Rabat, Marruecos y en el que México hará su debut el próximo sábado ante Corea del Norte.

Convocatoria de México Sub-17 | @Miseleccionfem

El torneo de 2025 representa un momento histórico para el fútbol femenil juvenil, ya que por primera vez contará con la participación de 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro equipos. Los dos primeros lugares de cada grupo, junto con los cuatro mejores terceros lugares, avanzan a los Octavos de Final, en una competencia que promete gran nivel y emociones intensas.

México va por la hazaña en un grupo complicado

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 hará su esperado debut este sábado 18 de octubre enfrentando a Corea del Norte, tricampeona mundial en esta categoría. El duelo se disputará en las instalaciones del Mohammed VI Football Academy, y será un gran reto para el conjunto tricolor, que busca consolidar el talento joven del país en el escenario internacional.

Porteras de México | @Miseleccionfem

México no la tendrá fácil, ya que Corea del Norte llega como una de las favoritas al título, pero el equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero tiene claro su objetivo: hacer historia. En declaraciones previas, el entrenador aseguró que el grupo está comprometido y preparado para competir de tú a tú ante las potencias del torneo.

El conjunto mexicano ha trabajado intensamente en su preparación, con una plantilla renovada y con jugadoras destacadas del circuito nacional. El cuerpo técnico confía en que, pese al difícil inicio, el equipo tiene las herramientas necesarias para avanzar a la siguiente ronda y superar la fase de grupos.

Además del duelo ante Corea del Norte, México también se enfrentará a otras selecciones de alto nivel en su grupo, por lo que sumar puntos desde el primer partido será clave para mantenerse con vida en la competencia y aspirar a un lugar en los octavos de final.

Con una mezcla de juventud, talento y motivación, el equipo nacional femenil sub-17 buscará repetir (o incluso superar) lo hecho en ediciones anteriores del torneo, en las que ha mostrado un crecimiento constante en el plano internacional.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Corea del Norte?

FECHA: Sábado 18 de octubre.

Sábado 18 de octubre. HORA: 13:00 (hora centro de México).

13:00 (hora centro de México). LUGAR: Estadio Mohammed VI Football Academy, Salé, Marruecos.

Estadio Mohammed VI Football Academy, Salé, Marruecos. TRANSMISIÓN: TUDN, VIX+.

@Mohammed VI Football Academy