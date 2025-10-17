Oliver Torres considera que México puede ser una potencia mundial en el futuro

El mediocampista español Óliver Torres, actual jugador de Rayados de Monterrey, ofreció una entrevista a TUDN en la que abordó diversos temas relacionados con su experiencia en la Liga MX.

En conversación con el periodista Diego Medina, el exjugador del Sevilla pidió paciencia para su compañero Anthony Martial, reciente refuerzo del conjunto regiomontano, y aprovechó para reflexionar sobre la evolución del futbol mexicano y sus nuevas generaciones.

Cuestionado sobre si existe una falta de disciplina o profesionalismo entre los futbolistas locales, Torres sorprendió con su respuesta, al asegurar que ha notado un cambio positivo en la formación de los jóvenes jugadores mexicanos.

“La diferencia de la disciplina es que nosotros, cuando éramos jóvenes, sí que teníamos una educación futbolística desde las Fuerzas Básicas, y creo que ese proceso ha cambiado muchísimo en los últimos años, aquí en México”, señaló el español.

Torres destacó que ha convivido con jóvenes promesas del club como Iker, César Garza, Bustos o Gilberto Mora, quienes, según él, ya muestran una mentalidad distinta. “Las nuevas generaciones de jugadores mexicanos tienen una disciplina mucho mayor”, agregó el mediocampista, reconociendo los avances que se han dado en las academias nacionales.

Torres jugando con Rayados de Monterrey | MEXSPORT

El exjugador del Atlético de Madrid y del Porto también compartió un mensaje de optimismo sobre el futuro del balompié mexicano, en especial de cara al Mundial de 2026.

“Con la llegada nuestra, de todos los entrenadores o gente que trabaja también de fuera, en las fuerzas básicas están trabajando mejor. Estoy seguro de que en un futuro muy cercano México va a ser una potencia, porque tienen talento, hambre y condiciones únicas para poder brillar”, expresó.

Finalmente, Torres hizo un llamado a la unión de todos los sectores involucrados en el desarrollo del futbol nacional, incluyendo a los propios medios de comunicación. “Creo que hace falta que entre todos potenciemos el futbol mexicano, que apoyemos a los jugadores y a los equipos locales, porque así será mucho más fácil crecer juntos”, concluyó.