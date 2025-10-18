Inter de Milán gana por la mínima a Roma y acaricia la cima de la Serie A

El Estadio Olímpico de Roma, como los coliseos italianos de la antigüedad, fue testigo de un gran partido entre La Loba y el Inter de Milán; que terminó con la victoria para los de la capital de la moda. El único gol del cotejo llegó en los primeros instantes, gracias a una gran definición de Ange-Yoan Bonny.

Pese a que la Roma mostró grandes lecturas en los primeros minutos, fue una pérdida de balón lo que los condenó. Un pase entre líneas de Nicolò Barella al 6’ fue suficiente para romper la parte baja y encontrar a velocidad a Bonny. El galo dejó atrás a toda la defensa de La Loba y, aunque dudó en un instante, logró partir el arco de Mile Svilar.

Con el gol en contra, el cuadro de Gian Piero Gasperini comenzó a adelantar sus líneas y como auténticos gladiadores romanos, comandado por algún César, empezaron a atacar el arco del suizo Yann Sommer. Sin embargo, en la primera mitad, ningún embate de La Loba fue suficiente para vencer a la Nerazzurra.

El primer gol | AP

Segundo tiempo con tintes épicos

Sin embargo, en el complemento, la tónica no disminuyó y el conjunto de La Loba siguió con esos embates constantes. La primera gran ocasión se dio al minuto 52, cuando Paulo Dybala recibió un balón impresionante entre líneas, pero que poco pudo hacer ante la gran reacción de Sommer.

En el tiro de esquina subsiguiente, Mario Hermoso se alzó entre los aires y remató a placer en el área chica, pero de nueva cuenta, el arquero suizo tuvo otra reacción digna de aplausos. El peligro no terminó en el área de La Beneamata, pues una mano en los linderos del área se sancionó como tiro libre.

Duelo cerrado | AP

Esos ataque de locura de la Roma terminó con un disparo en táctica fija de ‘La Joya’ Dybala, quien como ya se hizo una costumbre, terminó en una atajada de Yann Sommer. Sin embargo, La Loba tuvo una última jugada clara de gol, pero todo terminó en un error grosero por parte de Artem Dovbyk.

El ucraniano falló una ocasión clara, que llegó gracias al error -raro en él- de Yann Sommer. El portero suizo salió de mala manera en un tiro de esquina y dejó la oportunidad en el área chica para Dovbyk, quien sin marca, mandó un cabezazo por arriba del larguero.

Fallos | AP

¿Cómo quedó la situación para el Inter y la Roma?

Con el empate de estos dos gladiadores italianos, la parte alta de la Serie A terminó con una triple igualada entre: Inter de Milán, Napoli y Roma. Sin embargo, el conjunto del Milán de Santiago Giménez, buscará ganar y así subir al primer lugar del calcio.

Figura | AP