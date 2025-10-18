Raúl Jiménez tuvo un recibimiento especial, en la Premier League, por un fans del América

Raúl Jiménez volvió con el Fulham después de superar su lesión que lo marginó de concentrarse con la Selección Mexicana durante la reciente Fecha FIFA; el mexicano volvió a la titularidad en el Fulham vs Arsenal. Sin embargo, tuvo un encuentro especial previo al partido.

Raúl Jiménez l AP

Y es que, a su arribo al Craven Cottage el ‘Lobo de Tepeji’ fue recibido por una numerosa afición entre ellas al menos un par de fans con la camiseta del América que lo alentaron mientras se conduce al inmueble para el juego ante los ‘Gunners’.

El americanismo no olvida a su canterano y muchos ya quieren que vuelva al futbol mexicano para volver a enfundarse el plumaje que lo vio destacar en sus inicios antes de emigrar a Europa con el Atlético de Madrid.

Encuentro con americanista l CAPTURA

Raúl Jiménez volvió tras lesión

Raúl Jiménez fue titular en este partido correspondiente a la Jornada 8 de la Premier League. Logró recuperarse de la lesión que lo venía afectando en las últimas semanas, la cual lo llevó a perderse algunos partidos importantes con su club y con la Selección Mexicana.

El canterano de las Águilas del América jugó todo el partido, no tuvo muchas oportunidades para hacer gol. Sus estadísticas quedaron de la siguiente forma: 1 disparo, 7 de 15 pases precisos, 24 toques, 2 toques fallidos, 3 entradas ganadas en defensa.

Mientras tanto, Fulham no pudo ante el líder y terminó por sucumbir por la mínima diferencia, gracias a un solitario gol de Leandro Trossard en el minuto 58 suficiente para quedarse con la victoria y sumar en el liderato en donde terminará una vez más en la punta de la clasificación.

Fulham cayó ante el Arsenal l AP

¿Cuántos partidos lleva de Premier League?

Raúl Jiménez es considerado un histórico en la Premier League. El jugador del Fulham se convirtió en el primer mexicano en alcanzar los 200 partidos disputados en la Premier League tras tener alrededor de 30 minutos de juego ante el Chelsea en la tercera fecha.

Luego del juego con el Arsenal sumó 204 juegos y contando; después de ver acción en la victoria sobre el Leeds, ante el Brentford, ante el Aston Villa y en esta fecha ante los 'Gunners'. Cabe mencionar que se perdió el juego de la Jornada 7 ante el Bournemouth.



Premier League l AP