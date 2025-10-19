LaLiga: ¿Dónde y cuándo ver el Getafe vs Real Madrid?

El cuadro merengue regresa a la actividad en LaLiga tras el parón por la Fecha FIFA

El Madrid visita al Getafe tras la Fecha FIFA
El Madrid visita al Getafe tras la Fecha FIFA | RÉCORD
Marcos Olvera García
19 de Octubre de 2025

Este domingo, el Real Madrid se enfrentará al Getafe en el Colliseum después de la actividad de las selecciones en la fecha FIFA de octubre, la penúltima del año calendario.

Ya con todos los jugadores que fueron convocados por sus países para la Fecha FIFA, Xabi Alonso recuperó a sus jugadores para enfrentar al Getafe, partido clave en la lucha por el liderato del campeonato español luego de la victoria del FC Barcelona sobre el Girona este sábado.

Imagen

Imagen

El Real Madrid, momentáneamente, es segundo en el campeonato español, con un partido menos, y está un punto por debajo del cuadro dirigido por Hans-Dieter Flick. Los merengues buscarán el liderato una semana antes del Clásico, donde el Barcelona visitará el Santiago Bernabéu.

El Getafe, por su parte, buscará una victoria para salir de la parte media de la tabla, donde está ubicado en la posición 11, una victoria lo pondría en la pelea por los lugares a competiciones europeas.

Imagen

Imagen

¿Dónde y cuándo ver el Getafe vs Real Madrid?

Día:Domingo 19 de octubre
Hora:13:00 hrs CDMX
Lugar: Colliseum 
Transmisión:Sky Sports

