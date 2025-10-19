LaLiga: ¿Dónde y cuándo ver el Getafe vs Real Madrid?

Este domingo, el Real Madrid se enfrentará al Getafe en el Colliseum después de la actividad de las selecciones en la fecha FIFA de octubre, la penúltima del año calendario.

Ya con todos los jugadores que fueron convocados por sus países para la Fecha FIFA, Xabi Alonso recuperó a sus jugadores para enfrentar al Getafe, partido clave en la lucha por el liderato del campeonato español luego de la victoria del FC Barcelona sobre el Girona este sábado.

Imagen

El Real Madrid, momentáneamente, es segundo en el campeonato español, con un partido menos, y está un punto por debajo del cuadro dirigido por Hans-Dieter Flick. Los merengues buscarán el liderato una semana antes del Clásico, donde el Barcelona visitará el Santiago Bernabéu.

El Getafe, por su parte, buscará una victoria para salir de la parte media de la tabla, donde está ubicado en la posición 11, una victoria lo pondría en la pelea por los lugares a competiciones europeas.

Imagen

¿Dónde y cuándo ver el Getafe vs Real Madrid?