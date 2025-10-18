¿Cuándo y dónde ver el Milan vs Fiorentina de la Serie A?

Las acciones se reanudan en el futbol italiano; Santiago Giménez y compañía vuelven a la Serie A para buscar el liderato tras siete fechas, Milan recibe en San Siro a la Fiorentina en busca de una victoria que los catapulte en la cima.

Los Rossoneris llegan a este duelo con marca de cuatro victorias, un empate y una derrota; los dirigidos por Massimiliano Allegri llegan con seis partidos sin conocer la derrota en todas las competencias, su última derrota se dio en la primera fecha ante Cremonese.

Milan l AP

Desde la derrota ante Cremonese salieron victoriosos ante Lecce, vencieron por la mínima a Bolonia, golearon de visita al Udinese, misma situación ante el Lecce dentro de la segunda ronda de la Copa Italia, sacaron un triunfo importante ante Napoli y recinemtente empataron en Turín ante la Juventus.

Cabe mencionar, que el conjunto de Santiago Giménez no tiene más competencias debido a la mala temporada pasada que los dejó sin competiciones europeas y por ahora toda su concentración está en la liga doméstica y Copa Italia.

Actualmente los dirigidos por Allegri se colocan en el cuarto puesto con 13 unidades por debajo de Inter, Napoli y Roma que tienen 15 unidades, pero con un partido más, por lo que un resultado positivo para el Milan los pondría en la cima.

Milan busca el liderato l AP

¿Cómo llega la Fiorentina?

Mientras tanto la Fiorentina no vive su mejor momento en esta temporada, la ‘Viola’ no ha podido ganar un solo partido y apenas suma tres puntos tras seis juegos teniendo como marca tres empates y tres derrotas, sumidos en el lugar 18.

A diferencia del Milan la Fiorentina se encuentra disputando la Conference League donde arrancó con el pie derecho tras vencer con marcador de 2-0 al Sigma Olomouc dentro de la primera fecha de la tercera competición europea.

Santiago Giménez l AP

¿Por dónde ver?

Todo está listo para el juego entre Milan y Fiorentina a disputarse en San Siro el 19 de octubre en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México, y lo podrás seguir a través de ESPN y Disney+ además del minuto a minuto de Récord.com.mx.

Fecha: 19 de octubre

Hora: 12:45h

Estadio: San Siro

Transmisión: ESPN y Disney+



Fiorentina l AP