¿Cuándo y dónde ver el Milan vs Fiorentina de la Serie A?

Las acciones se reanudan en el futbol italiano; Santiago Giménez y compañía vuelven a la Serie A para buscar el liderato tras siete fechas, Milan recibe en San Siro a la Fiorentina en busca de una victoria que los catapulte en la cima.
Los Rossoneris llegan a este duelo con marca de cuatro victorias, un empate y una derrota; los dirigidos por Massimiliano Allegri llegan con seis partidos sin conocer la derrota en todas las competencias, su última derrota se dio en la primera fecha ante Cremonese.
Desde la derrota ante Cremonese salieron victoriosos ante Lecce, vencieron por la mínima a Bolonia, golearon de visita al Udinese, misma situación ante el Lecce dentro de la segunda ronda de la Copa Italia, sacaron un triunfo importante ante Napoli y recinemtente empataron en Turín ante la Juventus.
Cabe mencionar, que el conjunto de Santiago Giménez no tiene más competencias debido a la mala temporada pasada que los dejó sin competiciones europeas y por ahora toda su concentración está en la liga doméstica y Copa Italia.
Actualmente los dirigidos por Allegri se colocan en el cuarto puesto con 13 unidades por debajo de Inter, Napoli y Roma que tienen 15 unidades, pero con un partido más, por lo que un resultado positivo para el Milan los pondría en la cima.
¿Cómo llega la Fiorentina?
Mientras tanto la Fiorentina no vive su mejor momento en esta temporada, la ‘Viola’ no ha podido ganar un solo partido y apenas suma tres puntos tras seis juegos teniendo como marca tres empates y tres derrotas, sumidos en el lugar 18.
A diferencia del Milan la Fiorentina se encuentra disputando la Conference League donde arrancó con el pie derecho tras vencer con marcador de 2-0 al Sigma Olomouc dentro de la primera fecha de la tercera competición europea.
¿Por dónde ver?
Todo está listo para el juego entre Milan y Fiorentina a disputarse en San Siro el 19 de octubre en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México, y lo podrás seguir a través de ESPN y Disney+ además del minuto a minuto de Récord.com.mx.
Fecha: 19 de octubre
Hora: 12:45h
Estadio: San Siro
Transmisión: ESPN y Disney+