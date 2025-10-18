FIFA respalda a Trump que amenaza con cambiar sedes para el Mundial 2026

La FIFA ha respondido a las amenazas que ha dejado Donald Trump sobre el Mundial 2026; el mandamás de los Estados Unidos busca mover los partidos en ciudades en donde desde su perspectiva es insegurida y especilmente de Boston tras manifestaciones.

Recientemente las protestas en Boston debido a la inconformidad de la gente sobre la gestión del actual presidente han hecho pensar a Trump quitarle los partidos debido a que resaltó que habían sido ‘tomadas’.

¿Qué dijo la FIFA?

Todo indica que la FIFA, encabezada por Gianni Infantino, a que estaría de acuerdo con el movimiento por parte del gobierno estadounidense asegurando que ese tema de la seguridad le pertenece a cada mandatario y conforme a lo más conveniente.

“La seguridad es la máxima prioridad en todos los eventos de la FIFA a nivel mundial. Obviamente, la seguridad es responsabilidad de los gobiernos, quienes deciden qué es lo mejor para la seguridad pública", resaltó el máximo organismo de futbol.

¿Trump quitará partidos a Boston?

Las constantes manifestaciones que continúan en Boston estarían provocando la reacción de Donald Trump quite los siete partidos que tiene dicha ciudad, así lo ha catapultado en una amenaza directa para la ciudad que albergará partidos para el próximo verano.

“Podríamos quitárselos”, dijo Trump sobre los partidos. “Amo a la gente de Boston y sé que los partidos están agotados. Pero su alcaldesa no es buena. Están tomando partes de Boston”, pero agregó “podríamos recuperarlos en unos dos segundos”.

Por su parte, la alcaldesa de Boston Michelle Wu le mencionó al show ‘Java With Jimmy’ que no hay probabilidad de que se cancelen los juegos otorgados a su ciudad: “No hay posibilidad de cancelar los partidos de la Copa Mundial. No existe una amenaza real al decir que las ciudades son tan inseguras que no pueden albergar los partidos”.

“Gran parte está limitada por contrato, de modo que ninguna persona, ni siquiera viviendo en la Casa Blanca, puede revertirla. Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción es de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones”, resaltó la alcaldesa.



