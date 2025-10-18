Max Verstappen se lleva la pole position del GP de Estados Unidos y aprieta a los McLaren

En plena 'spooky season', McLaren invocó al diablo y se le apareció. Max Verstappen cerró un sábado perfecto y saldrá desde la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos, presionado a Oscar Piastri y Lando Norris.

Con el Campeonato de Constructores en la bolsa, la escudería británica bajó la guardia y tras disputas internas le abrieron la puerta a la resurrección de Mad Max, quien se acerca peligrosamente en el Mundial de Pilotos.

Verstappen venció en Estados Unidos | AP

¿Qué hizo Max Verstappen en Austin?

Luego de llevarse el Sprint con todo y choque entre los McLaren incluido, Max Vestappen se mantuvo dominante ante la dramática caída de Norris y principalmente de Piastri, quien sufrió para colocarse entre los primeros seis.

El neerlandés de Red Bull no tuvo problemas para lograr la pole, ante el asedio de Lando y de los dos Ferrari, con George Russell en medio.

Piastri protagonizó un choque en el circuito | AP

¿Cómo largarán en el GP de Estados Unidos?

1. Max Verstappen | Red Bull

2. Lando Norris | McLaren

3. Charles Leclerc | Ferrari

4. George Russell | Mercedes

5. Lewis Hamilton | Ferrari

6. Oscar Piastri | McLaren

7. Andre Kimi Antonelli | Mercedes

8. Oliver Bearman | Haas

9. Carlos Sainz | Williams

10. Fernando Alonso | Aston Martin

Mad Max se acerca al Mundial de Pilotos | AP

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos de la F1?

Con su victoria en el Sprint de Estados Unidos, Max Verstappen recortó la distancia con los McLaren, colocándose a sólo 33 puntos de Lando Norris y a 54 de Oscar Piastri.

Por delante quedan seis carreras, por lo que de seguir al alza, el neerlandés de Red Bull pondrá en aprietos a los pilotos de la escudería británica en un cierre que pinta dramático este 2025.

Norris, Verstappen y Leclerc | AP