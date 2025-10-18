Max Verstappen se lleva la carrera Sprint en un accidentado GP de Estados Unidos

Lo que era una definición sencilla para el Campeonato de Pilotos, se convirtió en una travesura por parte de Max Verstappen, quien buscará hacer todo lo posible para complicar a los McLaren. Sin embargo, El León Neerlandés no tuvo que hacer mucho para ganar la carrera Sprint en el Gran Premio de Estados Unidos, pues Oscar Piastri y Lando Norris arruinaron todo desde el comienzo.

Max Verstappen | AP

Después del banderazo de salida, Verstappen tomó de gran manera la curva 1, pero Piastri cometió un gran error. El actual líder buscó ir por dentro, sin embargo, se encontró con Nico Hülkenberg y terminó por dañar también el monoplaza de Norris; además de afectar también a Fernando Alonso.

Los pilotos papaya y Alonso se vieron obligados a abandonar la carrera y dejaron todo servido en bandeja de plata para el piloto de Red Bull de sumar puntos. El máximo rival de Verstappen fue George Russell, con el cual tuvo un ligero roce, pero que no pasó a mayores.

Error papaya | AP

El safety car, el protagonista

Tras el primer accidente, el safety car se hizo presente desde la Vuelta 2, por lo que estuvo gran parte de la carrera que solamente duró 19 giros. Todos los aficionados que se dieron cita en el Circuito de las Américas esperaban grandes acciones, pero los accidentes fueron los que estuvieron a la orden del día.

¿Hubo más accidentes?

Durante la carrera, también quedó marcado el accidente entre Esteban Ocon y Lance Stroll. El piloto de Mercedes tuvo una pésima reacción -de nueva cuenta- en la curva 1, por lo que se llevó de largo al piloto de Haas en la Vuelta 16.

Otro accidente | AP

Los grandes ganadores

Sin duda, los grandes ganadores de la carrera Sprint fueron Max Verstappen, George Russell y el sorprendente Carlos Sainz; mientras que los Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton lograron sumar algunos puntos, que para los de Maranello, son escasos.

Max Verstappen – Red Bull Racing – 8 pts

George Russell – Mercedes – 7 pts

Carlos Sainz – Williams – 6 pts

Lewis Hamilton – Ferrari – 5 pts

Charles Leclerc – Ferrari – 4 pts

Alex Albon – Williams – 3 pts

Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – 2 pts

Kimi Antonelli – Mercedes – 1 pt

Ganadores | AP