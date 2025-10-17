McLaren "ajustó" las 'Papaya Rules' entre Norris y Piastri previo al GP de Estados Unidos

McLaren llega al Gran Premio de Estados Unidos con el Campeonato de Constructores de la Temporada 2025 asegurado. Sin embargo, la incógnita es qué pasará con Lando Norris y Óscar Piastri.

Desde la reanudación de la Fórmula 1 tras la pausa de verano, los de Woking solo tienen una victoria, con el australiano en el Gran Premio de Países Bajos, mismo en el cual el británico sufrió un abandono. Tras eso, ninguno de los dos subió a lo más alto del podio, pero Norris finalizó mejor que su compañero, aunque no sin polémica.

En el Gran Premio de Italia, el equipo le pidió a Piastri devolverle la posición a Lando tras una mala parada en boxes. Mientras que en Singapur, hace dos semanas, en la largada, ambos sufrieron un choque que provocó que Óscar perdiera posiciones contra su coequipero; en ambos casos, el australiano quedó un lugar detrás del británico.

Norris aceptó la responsabilidad por lo ocurrido | AP

Además, lo ocurrido en Marina Bay generó todavía más controversia, pues el tercer y cuarto puestos le aseguraron a McLaren el título. Pero mientras el equipo y Norris, que subió al podio, celebraban, Piastri estaba en media pen. Por ello, para evitar una situación similar en Austin, el equipo "tomó medidas".

¿Qué hará McLaren con Norris y Piastri?

Durante la jornada de atención a medios en el Circuito de las Américas, el británico aseguró que el equipo habló con ellos y reconoció -a diferencia de lo que dijeron durante la carrera en Singapur- que sí tuvo la responsabilidad de lo ocurrido. "Hubo conversaciones, era inevitable. El equipo me hizo responsable de lo sucedido, y creo que es justo".

"Luego avanzamos a partir de ahí para entender cuáles eran las repercusiones para mí y para evitar que sucediera algo peor de lo que sucedió. Lo último que quiero es que ocurra algo así para provocar este tipo de conversaciones polémicas después de una carrera”, compartió el piloto inglés.

El Campeonato de McLaren estuvo marcado por la polémica | AP

Aunque no detalló en las repercusiones, consideró que McLaren ha sabido solucionar los conflictos como grupo en busca de mejores resultados. “Creo que una cosa que siempre hemos hecho bien como equipo es utilizar y progresar con el marco que tenemos para permitirnos a ambos como pilotos confiar el uno en el otro y en el equipo”.

Piastri descartó favoritismos

Por su parte, el actual líder del Campeonato de Pilotos, con apenas 22 puntos sobre su compañero, externó su alegría porque se reconoció la responsabilidad de Lando. "Estoy muy contento de que no haya favoritismo ni parcialidad. Tuvimos muchas discusiones, como era de esperar. Muy productivas. Creo que tenemos muy claro cómo queremos correr como equipo".

Piastri confirmó que McLaren responsabilizó a Norris | AP

"El incidente que tuvimos en Singapur no es como queremos correr. Lando ha asumido la responsabilidad por eso, y también lo ha hecho el equipo", y reconoció que no hay forma de saber si con el intercambio de posiciones hubiera logrado otro resultado, pero que al menos con esa plática quedó claro cómo trabajarán.

"En última instancia, no creo que se pueda decir realmente qué habría sido justo hacer en la carrera. Diría que no espero que se rectifique en pista en ningún momento o en todos. Pero en última instancia, sabemos cómo se espera que vayamos en carrera y si no lo hacemos, habrá consecuencias por ello", finalizó.

La batalla entre compañeros está apretada | AP