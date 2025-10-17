¡Súper Max! Verstappen supera al poderío de McLaren en la Calificación Sprint

Max Verstappen dejó para el final todo para superar a los McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. El neerlandés se quedó con el primer puesto en la Calificación de la Carrera Sprint en el Gran Premio de Estados Unidos.

En acción | AP

Resumen de la Calificación Sprint en el GP de Estados Unidos

En una sesión que McLaren comenzó a dominar, Verstappen fue el único Red Bull en pie y con un 1:32.143 se quedó con la primera posición, en la que además fue la única vuelta que realizó en la SQ3. Con ello, el piloto de Países Bajos reafirma la mejoría que existe en su monoplaza.

Red Bull no ha logrado retomar el nivel mostrado en los últimos años, sin embargo, la calidad de Max Verstappen y la funcionalidad que todavía es vigente del RB21, sacan a flote al equipo, mientras Yuki Tsunoda continúa en la búsqueda de su mejor rendimiento, pero en Austin no fue su día al quedar eliminado en la SQ1.

¿Cuántos puntos da la Carrera Sprint?

Cabe señalar que la Carrera Sprint otorga puntos a los 8 primeros, en una escala que desciende de 8 a 1 punto. Por ahora, la pelea en el Campeonato de Pilotos separa a Oscar Piastri de Lando Norris por 22 unidades, por lo que cualquier adición podría ser clave.

El tráfico caracterizó a las sesiones que se han realizado durante el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. Esto provocó que algunos pilotos no pudieran abrir su última vuelta y quedaran eliminados.

Verstappen celebra | AP

La sesión Sprint Qualifying se desarrolló con condiciones estables y sin incidentes mayores, aunque varios pilotos se vieron afectados por el tránsito en pista en los minutos finales. La gestión del tiempo fue determinante para quienes lograron entrar en la SQ3.

McLaren volvió a mostrar un rendimiento competitivo, al mantener a sus dos pilotos entre los tres primeros lugares. El equipo británico da señales de que su ritmo no bajará en el último tramo de la temporada.

Con este resultado, Verstappen saldrá desde la primera posición en la Carrera Sprint, donde buscará sumar puntos para Red Bull, en una pista donde el tráfico y la estrategia podrían volver a jugar un papel decisivo.

Momentos de la Calificación Sprint | AP



