Gobierno de la CDMX regalará más de mil boletos para el Gran Premio de México

La Fórmula 1 regresará a nuestro país para el Gran Premio de México en una semana, lo que será uno de los eventos deportivos más importantes del año. Por la euforia que generó la Categoría Reina en la venta de boletos, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer por medio de sus redes sociales que regalará más de mil boletos para el gran evento.

Gran Premio de México | AP

"Amigas y amigos, fans de la F1, les invito a leer las bases y participar para ganarse uno de los pases dobles que tendremos para que disfruten de este gran evento en la Capital de la Transformación. Mucha suerte", informó la titular del gobierno capitalino.

El concurso será este sábado a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) en el Facebook oficial de Clara Brugada. Aunque no se detalló de cómo será la prueba, se comenzó a especular en redes que será una serie de preguntas sobre Fórmula 1.

Anuncio | @ClaraBrugadaM

¿Cómo concursar para ganar boletos?

Seguir las cuentas oficiales de la jefa de gobierno, Clara Brugada, en Facebook, Instagram, X y TikTok

Responder correctamente a las preguntas que se harán en el live (los ganadores se seleccionarán por orden de aparición y se descartarán los comentarios editados)

Ser de los primeros 550 usuarios en responder correctamente a las preguntas

Los ganadores serán contactados por Messenger desde la cuenta oficial de la jefa de gobierno; aunque solamente pueden participar habitantes de la Ciudad de México. En caso de ser uno de los afortunados tendrán que presentar una identificación oficial con fotografía para recoger los boletos.

¿Cuáles son los boletos que se entregarán?

Los afortunados podrán ganar los siguientes boletos: 550 pases dobles, de los cuales 200 son para el día de la carrera. Después, del 201 al 400 son entradas para las Prácticas Libres 3 y la Clasificación; mientras que los últimos 150 boletos son para las actividades del viernes, las primera del Gran Premio de México.

