Lewis Hamilton no quiere trabajar con Christian Horner en Ferrari

La salida de Christian Horner de Red Bull propició una ola de rumores sobre qué escudería podría hacerse de los servicios del director británico, en la que una de las favoritas se volvió Ferrari. Una reunión de emergencia entre los altos mandos de los de Maranello ocasionó que el futuro de Fred Vasseur estuviera en la cuerda floja, aunque, para Lewis Hamilton la idea de Horner como reemplazo no es del todo buena.

En conferencia de prensa, previo al Gran Premio de Estados Unidos, el piloto británico y actual integrante del Cavallino Rampante, mostró su descontento ante dichos rumores. Hamilton comentó que la integración de Horner al equipo italiano no es una de las mejores opciones, principalmente por sus últimos escándalos.

Hamilton | AP

"No sé de dónde vienen los rumores, así que realmente no puedo arrojar mucha luz al respecto, pero no creo que eso sea una buena idea. Esto nos distrae un poco como equipo, pero ya han dejado clara su postura sobre su renovación", aclaró Lewis en el Circuito de las Américas.

Por si fuera poco, Hamilton mostró desde su llegada su apoyo a Vasseur, por lo que las opciones, o el apoyo para Christian Horner, son casi nulas. Por su parte, Charles Leclerc, compañero de Lewis, no ha dado una opinión al respecto.

¿Futuro en el aire de Vasseur?

Diversos reportes apuntaron que en dicha reunión entre los altos mandos de Ferrari, que Fred Vasseur no será reemplazado por Christian Horner. Sin embargo, el futuro inmediato, especialmente para la próxima temporada, traerá varias pruebas para los de Maranello, entre ellas las mejoras del auto.

"Para mí, se trata de intentar mantener el foco en el objetivo que tenemos delante y trabajar sobre el coche del año que viene. Realmente quiero seguir construyendo una base este año para que el próximo podamos tener una mejor ejecución y un mejor desempeño general", aseveró Hamilton.

Reuniones y futuro

De igual forma, Lewis Hamilton terminó su intervención sobre el interés de todos los miembros del Cavallino Rampante para mejorar la siguiente temporada. El siete veces Campeón del Mundo aseguró lo siguiente. “Estamos teniendo muchas reuniones, por lo que estamos tratando de asegurarnos de que estamos navegando en la dirección correcta".

