¿Amigo o enemigo? Piastri contra Norris y otros choques memorables en la F1 entre compañeros

Se acabaron las Papaya Rules. Dos días después de que ambos pilotos aseguraron que el equipo les advirtió que habría consecuencias si provocaban un contacto con su compañero, Lando Norris y Óscar Piastri chocaron por segunda carrera consecutiva y ahora con peores consecuencias que en Singapur, pues permitieron la victoria de Max Verstappen en la sprint del Gran Premio de Estados Unidos.

McLaren | AP

En el momento en el que se apagaron las luces, tanto Max en la pole como Piastri en la P3 se movieron mejor que Norris en la P2. Sin embargo, al acercarse a la curva el británico se mantuvo en el segundo puesto y su compañero, en el afán de no alejarse y de no perder la posición con contra Nico Hulkenberg, realizó una maniobra muy arriesgada e intentó meterse para ganar la curva por dentro, pero al cerrarse el alemán no pudo evitar el contacto.

El roce del Sauber de Nico con el McLaren de Oscar alcanzó a Lando, cuyo auto sufrió el daño más grave, pues incluso perdió un neumático. Ambos autos del equipo de Woking abandonaron la carrera corta, mientras que Hulkenberg -aunque se mantuvo en pista- perdió varias posiciones, por lo que perdió la oportunidad de pelear por el podio.

McLaren | AP

¿Qué otros pilotos han chocado con su compañero en F1?

La rivalidad que se presentó entre Norris y Piastri este año no es la primera que se ha dado en la F1 entre coequiperos. Bien dicen algunos pilotos que el primer rival y parámetro a seguir es tu propio compañero y en esa lucha por ser el "Número 1", los incidentes en pista, en pits, o en el garaje, resultan inevitables.

En algunos casos, aunque los autos terminan intactos, la pérdida de puntos resulta perjudicial para el equipo. Como cuando en el Gran Premio de Hungría en 2007, Fernando Alonso bloqueó deliberadamente a Lewis Hamilton en boxes, al final de esa temporada, Kimi Räikkönen se quedó con el campeonato.

El mismo Hamilton se vio involucrado en otro incidente, ahora sí en pista, con otro compañero: Nico Rosberg. Amigos desde el karting, la ambición por ser el No.1 en Mercedes dio paso a una constante batalla entre ambos, con el choque en el Gran Premio de España 2016 como punto de ebullición, en una carrera en la cual, curiosamente, Verstappen logró la primera victoria de su carrera.

Rosberg y Hamilton | @brocedesinfomat

McLaren y Red Bull, con historial de rivalidades

Para el equipo británico, el choque de este sábado en Austin entre Piastri y Norris no es el primero en su historia. Fue en 1989, en el Gran Premio de Japón, que la constante batalla entre Ayrton Senna y Alain Prost tuvo consecuencias lamentables para ambos. El incidente dejó fuera de la carrera al francés, mientras que el brasileño terminó descalificado por reincorporación ilegal. Al final, Prost se quedó con el título, pero se marchó rumbo a Ferrari en 1990.

Mientras que en Milton Keynes, las riñas entre compañeros también se han presentado un par de ocasiones. En el Gran Premio de Turquía 2010, Sebastian Vettel y Mark Webber se tocaron en la Vuelta 39, cuando el australiano iba liderando y su compañero trató de adelantar, tras lo cual se dio el choque. A pesar de que gran parte de la responsabilidad fue de Vettel, se bajó a reclamarle a Webber, quien se marchó de la escudería austriaca al concluir la Temporada 2013.

Daniel Ricciardo fue quien asumió el lugar como compañero de Vettel y años más tarde, ya a lado de Verstappen, tuvo su propio choque entre compañeros. Fue en el Gran Premio de Azerbaiyán 2018, en la Vuelta 40, que el australiano chocó por detrás el auto del neerlandés y provocó el abandono de los dos. La dirección de carrera consideró que ambos fueron responsables, pero Ricciardo se marchó a Renault al año siguiente y tiempo después aceptó que ese incidente fue un factor que influyó en su salida.

Prost y Senna | @sennatheking