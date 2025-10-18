Marsella 'roba' el primer lugar de la Ligue 1 tras golear a Le Havre con cuatro goles de Mason Greenwood

Mason Greenwood anotó cuatro goles y el Marsella goleó el sábado 6-2 a un Le Havre con 10 hombres para quedar arriba de su rival París Saint-Germain en la cima de la Ligue 1.

El exdelantero de Manchester United, cuyo traspaso a Marsella se hizo permanente en el verano de 2024, estuvo imparable y guió a su equipo a una quinta victoria consecutiva. Después de ocho fechas, Marsella se encuentra un punto por encima del París Saint-Germain, que empató en casa con Estrasburgo el viernes.

Festejo del equipo local | X: @OM_Officiel

Greenwood hace historia con el Marsella

Marsella ha anotado 21 goles en ocho partidos y ha encontrado estabilidad defensiva bajo el entrenador italiano Roberto De Zerbi. “Fue la noche perfecta”, dijo el capitán argentino de Marsella Leonardo Balerdi. Después de que el defensa de Le Havre, Gautier Lloris, fue expulsado por una mano voluntaria en el área, Greenwood convirtió el penalti para empatar. Yassine Kechta había puesto arriba al visitante Le Havre.

Greenwood añadió tres goles más tras el descanso. Ha florecido en Marsella y terminó la temporada pasada como el máximo goleador conjunto junto a Ousmane Dembelé con 21 tantos, aunque la estrella francesa se llevó el trofeo porque convirtió menos penaltis que Greenwood.

Greenwood se llevó el balón a casa | X: @OM_Officiel

Según el proveedor de estadísticas Opta, Greenwood se convirtió en el primer jugador de Marsella en anotar cuatro goles en un partido de la Ligue 1 desde Jean-Pierre Papin en 1991. Robinio Vaz y el panameño Amir Murillo agregaron los otros goles de Marsella. Aboulaye Touré, de Le Havre, redujo la desventaja con el mejor gol de la noche, una volea de zurda desde fuera del área al ángulo.

Segunda derrota consecutiva para Lyon y Balogun en la mira

El Lyon, siete veces campeón de Francia, perdió la oportunidad de superar al París Saint-Germain en la cima de la Ligue 1 tras caer por segunda fecha consecutiva. Lyon podría haber tomado el mando de la liga francesa con una victoria en Niza después de que el PSG empató 3-3 en casa contra Estrasburgo, pero en su lugar cayó 3-2 a pesar de dominar durante largos períodos en la Riviera Francesa.

Pierre Emile Hojbjerg | X: @OM_Officiel

El visitante rápidamente se quedó atrás cuando el defensor de Niza, Melvin Bard, conectó con un buen centro de Sofiane Diop en el quinto minuto. Lyon controló gran parte de la primera mitad y merecidamente igualó cerca de la media hora de juego con un cabezazo de Pavel Sulc.

Niza, sin embargo, aprovechó al máximo sus raras oportunidades y recuperó la ventaja cinco minutos después. Diop pasó de proveedor a goleador con un buen remate desde un ángulo cerrado. Ainsley Maitland-Niles tuvo una oportunidad con un penal, pero Yehvann Diouf de Niza detuvo su disparo. Hicham Boudaoui selló la victoria anotando a los 55 minutos y Sulc descontó en el tiempo añadido para Lyon, pero no fue suficiente.

Niza terminó una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones y subió al octavo lugar, cuatro puntos detrás de Lyon, que quedó a dos del PSG. El delantero estadounidense Folarin Balogun anotó su segundo gol de la temporada en la liga para el Mónaco, que ocupa el quinto lugar, en un empate 1-1 en Angers.

Aubameyang en su segunda etapa con Marsella | X: @OM_Officiel

Después de que ninguno de los conjuntos realizó un tiro a puerta durante la primera mitad, Balogun entró a los 62 minutos, parte de los cambios realizados por el nuevo entrenador del Mónaco, Sébastien Pocognoli, que dieron resultado. Balogun fue asistido por Takumi Minamino y disparó a ras a los 72. Mónaco, sin embargo, no pudo mantener la ventaja ya que el centrodelantero de 18 años Sidiki Cherif anotó su primer gol en la Ligue 1 con cuatro minutos restantes.