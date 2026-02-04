Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto

El mercado publicitario en Estados Unidos está a punto de presenciar un hito histórico este domingo en el Levi's Stadium. Mientras los New England Patriots y los Seattle Seahawks se preparan para revivir su mítica rivalidad en el Super Bowl LX, las marcas están pagando cifras que hace apenas unos años parecían de ciencia ficción.

Logo de la NFL en el centro del campo | AP

Según Mark Marshall, director de publicidad global de NBCUniversal, el precio de algunos espacios de 30 segundos ha escalado hasta los 10 millones de dólares, estableciendo un nuevo techo para la industria. Aunque el costo promedio se sitúa en los 8 millones, la cifra iguala y en algunos casos supera los récords previos, reflejando una demanda insaciable por la atención de la audiencia masiva.

Un cambio de guardia en los anunciantes

Lo más sorprendente de esta edición no es solo el precio, sino quiénes están pagando la cuenta. Marshall reveló que casi el 40% de los anunciantes de este año son marcas que no aparecieron en la final anterior.

El factor digital y el efecto Bad Bunny

La estrategia de NBCUniversal este año incluye una segmentación híbrida. Quienes sintonicen el partido a través de la plataforma de streaming Peacock verán anuncios distintos a los de la transmisión por cable tradicional, una jugada que permite a la cadena maximizar ingresos y ofrecer a las marcas nichos más específicos.

Balón del Super Bowl LX | AP

Por otro lado, la presencia de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo ha sido un imán para marcas que buscan conectar con la cultura popular y el público joven, factores que podrían ayudar a superar el récord histórico de 128 millones de televidentes registrado el año pasado.

Bad Bunny Super Bowl | RÉCORD

Remake de una final histórica

En lo deportivo, el ambiente es de nostalgia y revancha. Santa Clara será el escenario donde Patriots y Seahawks reediten el Super Bowl XLIX de 2015. Aquel encuentro, recordado por la dramática intercepción de Malcolm Butler en la zona de anotación, vuelve a la memoria de los aficionados diez años después.

Hoy, ese mismo césped no solo definirá al campeón de la NFL, sino que servirá como el aparador más caro y ambicioso de la historia de la televisión moderna.