Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto

Super Bowl LX | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 19:42 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Año con año suben como la espuma los precios para un comercial en el evento deportivo más importante de los Estados Unidos

El mercado publicitario en Estados Unidos está a punto de presenciar un hito histórico este domingo en el Levi's Stadium. Mientras los New England Patriots y los Seattle Seahawks se preparan para revivir su mítica rivalidad en el Super Bowl LX, las marcas están pagando cifras que hace apenas unos años parecían de ciencia ficción.

Logo de la NFL en el centro del campo | AP

Según Mark Marshall, director de publicidad global de NBCUniversal, el precio de algunos espacios de 30 segundos ha escalado hasta los 10 millones de dólares, estableciendo un nuevo techo para la industria. Aunque el costo promedio se sitúa en los 8 millones, la cifra iguala y en algunos casos supera los récords previos, reflejando una demanda insaciable por la atención de la audiencia masiva.

Un cambio de guardia en los anunciantes

Lo más sorprendente de esta edición no es solo el precio, sino quiénes están pagando la cuenta. Marshall reveló que casi el 40% de los anunciantes de este año son marcas que no aparecieron en la final anterior.

El factor digital y el efecto Bad Bunny

La estrategia de NBCUniversal este año incluye una segmentación híbrida. Quienes sintonicen el partido a través de la plataforma de streaming Peacock verán anuncios distintos a los de la transmisión por cable tradicional, una jugada que permite a la cadena maximizar ingresos y ofrecer a las marcas nichos más específicos.

Balón del Super Bowl LX | AP

Por otro lado, la presencia de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo ha sido un imán para marcas que buscan conectar con la cultura popular y el público joven, factores que podrían ayudar a superar el récord histórico de 128 millones de televidentes registrado el año pasado.

BAD BUNNY SUPER BOWL ROTA
Bad Bunny Super Bowl | RÉCORD

Remake de una final histórica

En lo deportivo, el ambiente es de nostalgia y revancha. Santa Clara será el escenario donde Patriots y Seahawks reediten el Super Bowl XLIX de 2015. Aquel encuentro, recordado por la dramática intercepción de Malcolm Butler en la zona de anotación, vuelve a la memoria de los aficionados diez años después.

Hoy, ese mismo césped no solo definirá al campeón de la NFL, sino que servirá como el aparador más caro y ambicioso de la historia de la televisión moderna.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
20:04 ¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Futbol
03/02/2026
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions