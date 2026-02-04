¿Cuánto guacamole se consume en Estados Unidos durante el Super Bowl?

Mientras el balón vuela y millones de personas siguen cada jugada del Super Bowl, en las mesas ocurre otro espectáculo: el consumo de guacamole alcanza cifras récord. Este dip, hecho principalmente con aguacate mexicano, se ha convertido en un protagonista infaltable del domingo más esperado de la NFL.

Reuniones y fiestas del Super Bowl suelen incluir guacamole como uno de los dips preferidos. / iStock

¿Cuántas toneladas de guacamole se consumen durante el Super Bowl?

Durante el Super Bowl se estima que México enviará 110 mil toneladas de aguacate, lo que son cerca de 250 millones de piezas.



Esto coloca a esta preparación como una de las comidas infaltables en las reuniones familiares o con amigos para seguir el juego.

El aguacate mexicano es el ingrediente principal del guacamole en las celebraciones del Super Bowl. / iStock

¿Por qué es tan popular el guacamole?

El guacamole destaca por varias razones: Es fácil de preparar y se sirve con totopos, nachos o como acompañamiento.

Su sabor fresco y versátil lo hace ideal para compartir en fiestas.

Su ingrediente principal —el aguacate— proviene principalmente de México, que lidera la producción para la temporada del Super Bowl. Además de guacamole, otros alimentos como pizza, alitas de pollo y snacks también son muy consumidos ese día, pero el guacamole suele destacar por su vínculo cultural con el evento.

Nachos y guacamole son una combinación infaltable durante la final de la NFL. / iStock

El aguacate mexicano en el Super Bowl

México sigue siendo el principal proveedor de aguacate para Estados Unidos, especialmente durante la temporada del Super Bowl. La alta demanda impulsa el envío de millones de kilos desde regiones como Michoacán y Jalisco, que concentran la mayor parte de la producción nacional.

Familias y amigos comparten botanas como guacamole mientras ven el partido. / iStock

Más que fútbol, un festín de sabores