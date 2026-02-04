Roman Reigns vs CM Punk encabezará WrestleMania 42: una rivalidad personal que llega a su punto máximo

Poco antes de hacer su regreso a WWE a finales de 2023, CM Punk salió del ring de Wembley Stadium con el dedo derecho apuntando hacia el cielo. La referencia era clara, sin embargo, la ilusión de un combate ante Roman Reigns en la afición explotó hasta Survivor Series, cuando el orgullo de Chicago volvió a la empresa de TKO.

CM Punk vs Roman Reigns en WrestleMania 42

Pasaron las semanas, los meses y dos años, algunos piques y alianzas extrañas para que por fin el choque entre el antisistema por excelencia, Punk, y Reigns, el Jefe Tribal, se pactó. El escenario no puede ser mejor: el evento principal de WrestleMania 42, con el Campeonato Pesado en juego.

Lejos de tratarse de una decisión fortuita o basada únicamente en méritos deportivos, el combate nace de una elección personal del propio OTC, quien decidió enfrentar al rival que más controversia y confrontación ha generado a lo largo de su carrera.

The Original Tribal Chief | WWE

Odio puro entre Punk y el Jefe Tribal

Tras dejar de lado la opción de enfrentar a Drew McIntyre, el Jefe Tribal fue contundente sobre su verdadero objetivo: CM Punk, el luchador que históricamente ha cuestionado la estructura de poder de WWE y que representa todo lo que Reigns dice dominar.

La rivalidad entre ambos no es nueva ni superficial, tiene raíces profundas que se remontan a 2014, cuando el Chicago Made, ya fuera de la compañía, criticó abiertamente el ascenso de Roman y lo señaló como un producto fabricado por el sistema.

Esa tensión nunca se disipó. Con el paso de los años, el regreso de CM Punk a WWE y el dominio absoluto de Roman Reigns como rostro de la empresa hicieron inevitable el choque. La confirmación llegó en el episodio de Monday Night RAW del 2 de febrero, cuando el exmiembro de The Shield habló sin filtros y admitió su odio hacia el veterano luchador.

Hay odio entre Reigns y Punk | WWE

Roman recordó cómo le hizo la vida difícil y dejó claro que esa era la razón principal para elegirlo como rival en WrestleMania. Y aunque hay un título en juego, el conflicto es estrictamente personal.

Con WrestleMania 42, de nuevo en Las Vegas como escenario, el enfrentamiento promete ser mucho más que una lucha estelar. será una colisión de ideologías, egos y visiones opuestas del negocio.