Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Manchester United?

El Clásico de Inglaterra vivirá una nueva edición y en esta ocasión, el escenario será Anfield

David Torrijos Alcántara
18 de Octubre de 2025

Liverpool recibirá a Manchester United en la Jornada 8 de la Premier League. El Clásico de Inglaterra vivirá una nueva edición. En esta ocasión, el escenario será Anfield, donde los Reds se hacen todavía más fuertes.

Así llegan Liverpool y Manchester United al Clásico Inglés 

Los Reds encararán este encuentro luego de su racha negativa, en la que han perdido tres partidos consecutivos, el último de ellos frente al Chelsea. Por ello, Liverpool está necesitado de un triunfo, especialmente contra su máximo rival histórico.

Manchester United tampoco atraviesa un gran momento, ya que su situación es similar a la de los últimos años. Pese a ello, los Red Devils llegan con una motivación extra, luego de obtener el triunfo en su encuentro más reciente ante Sunderland.

Pese a que Liverpool ha dominado esta rivalidad durante los años recientes, Manchester United suele tomar una postura más atrevida y valiente para evitar caer contra su máximo rival, por ello se espera un duelo intenso, en el que los Reds no estarán cómodos.

Liverpool vive una etapa de construcción, debido a que en el mercado de fichajes de verano realizaron muchos movimientos, por lo que las nuevas incorporaciones tienen que adaptarse al estilo que Arne Slot pretende adoptar.

En cuanto al Manchester United, Rúben Amorim ha sufrido para encontrar el máximo nivel de su equipo, pero no ha logrado una consistencia que los ayude a mantenerse en los primeros puestos de la tabla. Con 10 unidades, los Red Devils ocupan el lugar 11.

Los de Arne Slot buscarán los tres puntos a toda costa, pues Arsenal y Manchester City ya están por encima de ellos. Los vigentes Campeones de la Premier League tienen 15 puntos y son el tercer lugar, mientras que los Gunners tienen 19 unidades y los Cityzens 16. 

¿Dónde ver Liverpool vs Manchester United en México? 

  • Fecha: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 09:30 horas del centro de México
  • Lugar: Anfield, Liverpool
  • Transmisión: Fox, Caliente TV
