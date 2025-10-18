Atlético de Madrid vence por la mínima al Osasuna y aprieta la parte alta de la tabla

Este sábado, después del parón de LaLiga por la Fecha FIFA, el Atlético de Madrid recibió en el Metropolitano al Osasuna en un duelo clave para los colchoneros que buscan seguir presionando en la parte alta de la tabla.

A pesar de dominar ampliamente el trámite del partido, los dirigidos por Diego Simeone fueron incapaces de hacer valer su superioridad durante los primeros 45 minutos, y sufrieron durante algunos minutos de la segunda mitad.

No fue sino hasta el minuto 69 del partido que Thiago Almada logró hacer valer la superioridad del cuadro colchonero para sacar los tres puntos en su estadio ante el Osasuna.

Con este resultado, el cuadro rojiblanco de Madrid se acerca a un punto del Villarreal, que se encuentra como tercero en la tabla, además de ubicarse a seis puntos del FC Barcelona, que es líder de la tabla de forma momentánea.

Calendario complicado

Después de vencer al Osasuna, el Atlético de Madrid se enfrentará al Arsenal y al Union Saint-Gilloise en la UEFA Champions League, mientras que en LaLiga, lo hará con el Real Betis, el Sevilla y cerrará frente al Levante.

El cuadro de Diego Simeone abrirá el 2026 enfrentándose al Real Madrid en la Supercopa de España y al FC Barcelona en el segundo encuentro entre ambos equipos por el campeonato de Liga.