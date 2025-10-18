¡Luto en el Milan! Fallece querido jugador rossonero

El club italiano AC Milan compartió este sábado 18 de octubre una publicación de despedida para un querido jugador rossonero debido a su reciente fallecimiento. Se trata de Gino Pivatelli, quien perdió la vida este 17 de octubre a sus 92 años, dejando tristeza en los fanáticos del club del calcio.

La noticia se ha dado a tan solo un día de que Milan juegue la Jornada 7 de la temporada 2025-2026 de la liga de Italia, en su partido en contra de la Fiorentina en calidad de local.

Gino Pivatelli (DEP) | Captura de X

Ciao, Gino

A través de su cuenta de X el AC Milan se despidió de la leyenda rossonera, a quien se refirieron como un gran jugador en su historia, recordando que en los años 60, Pivatelli fue campeón tanto de la Serie A, así como de Europa con la plantilla de Il Diavolo. También se mandaron condolencias y un muy sentido pésame para la familia y los conocidos del exjugador.

Gino Pivatelli nació en 1993, jugó para Bologna desde 1953 hasta 1960, siendo el máximo goleador de la historia del club rossoblú con un total de 109 goles dentro de 204 partidos disputados. En su temporada de debut con Bologna anotó 11 goles, una cifra que fue creciendo con el paso de los años.

Ficha de 'Piva' como jugador de Milan | Captura de X

En 1960, 'Piva' fichó por Napoli, para al final de su carrera pasar a ser jugador del Milan, club con el cual se apoderó de un scudetto y la Liga de Campeones de 1963. También fue jugador de Selección Italiana, con la que marcó dos goles a lo largo de siete partidos.

Fin de semana de actividad

Milan tendrá que enfrentar el partido ante Fiorentina correspondiente a la Jornada 7 de la Serie A después de la noticia; al ser partido como locales, seguramente se guardará un minuto de silencio en memoria de su legendario jugador antes de que el compromiso de comienzo.

Pulisic ha sido uno de los mejores jugadores de la temporada | AP

Antes de jugarse el partido de la séptima fecha, Milan es cuarto lugar de la tabla, pero en dado caso de conseguir la victoria, subirán hasta el primer puesto, dentro del cual podrían mantenerse al menos hasta la Jornada 8 cuando se enfrenten a Pisa también como locales en el Estadio San Siro.

Fiorentina por su parte se ubica en el lugar 18, lastimosamente para ellos en una situación de posible descenso, por lo que es de vital importancia que ganen ante los rossoneros.

Milan buscará regresar a la victoria | AP