Uno de los casos más polémico en el mundo del futbol, es el de llevar un partido de una liga a un país extranjero, pues a diferencia de deportes como en la NFL, en el balompié no se acostumbra desfilar en canchas de países extranjeros para un juego oficial, sin embargo, LaLiga tomó la decisión de llevar al Barcelona Miami, situación aprobada por su presidente Joan Laporta.

Laporta en asamblea I @FCBarcelona

‘‘Nos da el gusto de ingresar un dinero’

Durante una conferencia del club, el actual presidente del Barcelona, Joan Laporta, fue cuestionado sobre toda la polémica que ha generado el hecho de que se juegue un partido de LaLiga, fuera de España, a lo que el directivo se vio positivo y aseguró no ver lo malo, sino todo lo contrario.

“Con el tema de Miami, nosotros no somos entusiastas, pero tenemos que estar en todas. Los límites los marca la dirección de fútbol y Hansi Flick”, declaró el presidente del actual campeón de LaLiga.

Asamblea de socios del Barcelona I @FCBarcelona

Además, Laporta aseguró que más allá de un beneficio económico, el llevar a los Culés a Estados Unidos servirá para el rendimiento de equipo, además de mencionar que el Villarreal también se verá beneficiado de muchas maneras.

“La Supercopa jugarla en Jeddah da un rendimiento para el club, nos da el gusto de ingresar un dinero, igual que en Miami. Se ganará dinero por Miami. El Villarreal y el Barça seremos los más beneficiados”, añadió Laporta.

Socios del Barcelona I @FCBarcelona

¿Beneficio propio del Barcelona o general de LaLiga?

Pese a toda la polémica, los directivos del club Blaugrana, en lugar de ver un problema en jugar en Miami, ven todo lo contrario, ya que Laporta confirmó el interés de expandir sus mercados, siendo el Estadounidense una prioridad, esto con el fin de ‘expandir’ la marca y llegar a más personas.

“El mercado americano nos interesa. Las giras dieron un rendimiento importante. Esto nos da la opción de sumar sponsors y promover nuestra imagen. La mayoría de fondos que han financiado el Espai Barça son americanos. Es un mercado importante y este verano organizan el Mundial”, confirmó el presi.

El duelo programado a jugarse en Miami será el correspondiente a la Jornada 17 de LaLiga, el cual llevará al FC Barcelona y al Villarreal a tierras norteamericanas, mismo compromiso que ha causado el desapruebo de múltiples clubes españoles y que ya comenzaron a protestar.

Equipo del Barcelona I @FCBarcelona