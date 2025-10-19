Genoa vs Parma EN VIVO Serie A Jornada 7

El Stadio Comunale Luigi Ferraris albergará este domingo un enfrentamiento de alto riesgo en la parte baja de la Serie A entre el Genoa, equipo de Johan Vásquez, y Parma en un partido correspondiente a la Jornada 7 de la Serie A.

A pesar de ser temprano en la temporada, el partido ya tiene tintes de una final por la permanencia, pues ambos equipos han tenido inicios de campaña decepcionantes y necesitan desesperadamente sumar de a tres.

El panorama para el Genoa es complicado. Ocupan la penúltima posición de la tabla con tan solo 2 puntos (0 PG, 2 PE, 4 PP). Son, junto al último lugar, los únicos equipos que aún no han logrado una victoria. Su bajo registro goleador (3 GF) y una defensa que ha encajado 9 tantos reflejan la urgencia de la situación.

El Parma no está mucho mejor, pero su situación es menos crítica. Se ubican en el 14º puesto con 5 puntos (1 PG, 2 PE, 3 PP), lo que les da un pequeño colchón sobre la zona de descenso.

Su principal problema, al igual que su rival, ha sido la falta de gol, con apenas 3 anotaciones a favor en 6 partidos. Vienen de una derrota, por lo que este encuentro es vital para evitar caer en una espiral negativa que los arrastre a la zona roja.

Para el Genoa, una derrota en casa sería un golpe durísimo a la moral, mientras que para el Parma, una victoria en condición de visitante podría ser el impulso anímico que necesitan para iniciar una escalada en la tabla y alejarse definitivamente de la zona de peligro.