El Genoa de Johan Vásquez dejó escapar una oportunidad de oro para conseguir su primera victoria de la temporada en la Serie A, luego de empatar 0-0 contra el Parma en un partido marcado por la tensión, la falta de contundencia y un penal fallado en el último suspiro. A pesar de jugar con superioridad numérica desde el primer tiempo, el equipo local no pudo romper el cero y continúa en la zona de descenso, hundido en una preocupante racha sin triunfos.

Duelo Genoa vs Parma I AP

Desde el arranque, Genoa intentó imponer condiciones como local. Tuvo más la posesión del balón e intentó atacar con orden, pero sus avances carecían de claridad. Parma, por su parte, apostó por una estrategia defensiva que no lograba dar resultados ni en recuperación ni en ataque. Así, los primeros 30 minutos transcurrieron con el balón atorado en medio campo y sin llegadas claras a portería.

Un expulsado y más control, pero sin gol

El partido cambió al minuto 41, cuando el defensa Ndiayé del Parma fue expulsado por una entrada violenta. Con un jugador menos, la visita se encerró aún más en su campo, lo que permitió al Genoa acercarse con más frecuencia al área rival, aunque sin lograr romper la resistencia de un inspirado portero Suzuki, figura clave del encuentro.

En el segundo tiempo, el Genoa salió con mayor intensidad y buscó el gol desde los primeros minutos. La presión alta, los centros constantes y los tiros desde fuera del área exigieron a fondo al guardameta japonés, quien respondió con reflejos impresionantes para mantener el cero en su portería. A pesar de la superioridad numérica, los locales no encontraban la fórmula para abrir el marcador.

Serie A I AP

El penal del minuto 94 que dejó helado al Genoa

Con el paso de los minutos, la desesperación comenzó a apoderarse del Genoa. A partir del minuto 70, el dominio local no se traducía en ocasiones claras, y las pocas que hubo fueron nuevamente salvadas por Suzuki. El arquero se convirtió en el héroe del Parma, que se aferraba al empate como si se tratara de una victoria, dadas las circunstancias.

Empate del Genoa y el Palma I AP

Ya en tiempo de compensación, el árbitro marcó un penal a favor del Genoa al minuto 94. Todo parecía indicar que, por fin, el equipo de Johan Vásquez podría romper la mala racha. Sin embargo, Cornet erró su disparo desde los once pasos, dejando escapar tres puntos vitales para salir del fondo de la tabla y provocando la frustración total en el estadio.

Con este empate sin goles, Genoa suma otro partido sin conocer la victoria en la presente campaña de la Serie A. La falta de contundencia, especialmente en partidos clave como este, comienza a convertirse en una losa para el equipo, que no consigue aprovechar ni las ventajas numéricas ni las oportunidades más claras, como el penal de último minuto.

El ambiente en torno al equipo se torna cada vez más tenso. A pesar del esfuerzo defensivo y el dominio del balón, la falta de eficacia frente al arco está dejando sin margen de error a un Genoa que necesita con urgencia un triunfo. Johan Vásquez y sus compañeros deberán reaccionar pronto si no quieren comprometer su permanencia en la máxima categoría del fútbol italiano.

