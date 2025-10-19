Liverpool vs Manchester United EN VIVO Premier League Jornada 9

El clásico más grande de Inglaterra paralizará el futbol mundial este domingo, cuando el Liverpool reciba al Manchester United en la Jornada 8 de la Premier League.

El estadio Anfield será el punto de encuentro para esta rivalidad histórica, con ambos equipos obligados a ganar, aunque con motivaciones y posiciones muy diferentes en la tabla de la temporada 2025-2026.

Los dirigidos por Arne Slot llegan al encuentro en el segundo lugar de la Premier League con 15 puntos (5 PG, 2 PP), manteniéndose en la feroz persecución del Arsenal, que lidera la tabla.

La situación del Manchester United es de alta complejidad. El equipo se ubica en un decepcionante décimo lugar con 10 puntos (3 PG, 1 PE, 3 PP) y un diferencial de goles negativo.

A pesar de haber ganado su último partido, el equipo de Manchester ha mostrado una preocupante inconsistencia, especialmente en defensa.

Históricamente, este es el duelo más emblemático del futbol inglés. Aunque las épocas de dominio se han alternado, los enfrentamientos recientes han estado marcados por la superioridad del Liverpool.