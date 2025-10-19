Liverpool vs Manchester United EN VIVO Premier League Jornada 9

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

Liverpool vs Manchester United EN VIVO Premier League Jornada 9
Liverpool vs Manchester United EN VIVO Premier League Jornada 9 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
19 de Octubre de 2025

 

 

El clásico más grande de Inglaterra paralizará el futbol mundial este domingo, cuando el Liverpool reciba al Manchester United en la Jornada 8 de la Premier League

El estadio Anfield será el punto de encuentro para esta rivalidad histórica, con ambos equipos obligados a ganar, aunque con motivaciones y posiciones muy diferentes en la tabla de la temporada 2025-2026.

Los dirigidos por Arne Slot llegan al encuentro en el segundo lugar de la Premier League con 15 puntos (5 PG, 2 PP), manteniéndose en la feroz persecución del Arsenal, que lidera la tabla. 

La situación del Manchester United es de alta complejidad. El equipo se ubica en un decepcionante décimo lugar con 10 puntos (3 PG, 1 PE, 3 PP) y un diferencial de goles negativo. 

A pesar de haber ganado su último partido, el equipo de Manchester ha mostrado una preocupante inconsistencia, especialmente en defensa.

Históricamente, este es el duelo más emblemático del futbol inglés. Aunque las épocas de dominio se han alternado, los enfrentamientos recientes han estado marcados por la superioridad del Liverpool.

TE PUEDE INTERESAR

Cristiano Ronaldo lidera la lista de los futbolistas mejor pagados, según Forbes

Internacionales | 17/10/2025

Cristiano Ronaldo lidera la lista de los futbolistas mejor pagados, según Forbes
Barcelona recibe licencia para regresar al Spotify Camp Nou

Internacionales | 17/10/2025

Barcelona recibe licencia para regresar al Spotify Camp Nou
Arabia Saudita celebra su pase al Mundial con un premio millonario

Internacionales | 16/10/2025

Arabia Saudita celebra su pase al Mundial con un premio millonario para sus jugadores
Te recomendamos
Hansi Flick desmiente rumores de indisciplina por parte de Lamine Yamal
Premier League
Liverpool
Manchester United

LO ÚLTIMO

 