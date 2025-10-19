AC Milan vs Fiorentina EN VIVO Serie A Jornada 7

San Siro se prepara para un enfrentamiento en el que el claro favorito, el AC Milan de Santiago Giménez, buscará consolidar su posición de élite ante una Fiorentina sumida en una profunda crisis de resultados.

Este choque de la Jornada 7 de la Serie A pondrá de manifiesto la distancia que se ha abierto entre ambos clubes en este inicio de la temporada 2025-2026.

Los rossoneros llegan a este compromiso en el tercer puesto de la Serie A con 13 puntos (4 PG, 1 PE, 1 PP), pisándole los talones a los colíderes Napoli y Roma.

El equipo de Massimiliano Allegri ha demostrado una excelente consistencia defensiva, habiendo encajado solo 3 goles en 6 partidos, el mejor registro junto al de la Roma.

La situación de la Fiorentina es alarmante. El club de Florencia ocupa la 17ª posición con un magro botín de 3 puntos (0 PG, 3 PE, 3 PP). Son uno de los pocos equipos en la liga que aún no conoce la victoria y su registro de solo 4 goles a favor y 8 en contra es un reflejo de sus problemas en ambas áreas del campo.

Este partido no solo es importante para el Milan en su lucha por el título, sino que es un ultimátum para la Fiorentina, pues un mal resultado podría tener consecuencias inmediatas para la estabilidad del cuerpo técnico.