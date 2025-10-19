Getafe vs Real Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 9

REDACCIÓN RÉCORD
19 de Octubre de 2025

 

 

El Coliseum Alfonso Pérez será el escenario de la Jornada 9 de LaLiga, donde el Real Madrid visitará al Getafe este domingo. 

Este encuentro tiene una doble relevancia: el equipo blanco necesita los tres puntos para asegurar su liderato antes del inminente Clásico, mientras que el Getafe buscará el golpe de gracia para alejar los fantasmas de la zona baja.

El Real Madrid llega a Getafe como líder de la competición, aunque la tabla se mantiene sumamente ajustada. Los Merengues se encuentran en el segundo lugar con 19 puntos (6 PG, 1 PE, 1 PP), siguiendo de cerca a su eterno rival, el Barcelona. 

Vienen de una sólida victoria 3-1 ante el Villarreal en la última jornada, demostrando su capacidad goleadora y de respuesta. La misión es clara: ganar para mantener la tranquilidad antes del gran duelo liguero de la próxima semana.

El Getafe se encuentra en una situación más modesta, ubicado en la parte media de la tabla. Vienen de una derrota ante Osasuna y su objetivo principal es consolidarse en la zona media y alejarse de los puestos de descenso.

