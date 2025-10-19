Exjugador de Real Madrid sufre derrame cerebral

El futbol internacional se encuentra consternado luego de que se diera a conocer que Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, fue hospitalizado de emergencia en Bélgica tras sufrir un derrame cerebral el pasado viernes 17 de octubre. El neerlandés de 38 años se encuentra actualmente estable dentro de la gravedad, de acuerdo con reportes de medios europeos y del club FC De Rebellen, equipo amateur en el que milita.

Drenthe, recordado por su paso en el conjunto merengue entre 2007 y 2010, donde conquistó una Liga Española y una Supercopa de España, recibió una avalancha de mensajes de apoyo por parte de excompañeros, clubes y aficionados que desean su pronta recuperación. "Está en buenas manos y siendo bien atendido", informaron sus allegados, quienes también solicitaron respeto y privacidad para su familia durante este difícil momento.

Drenthe continúa hospitalizado | Captura de IG

La etapa de Royston Drenthe en el Real Madrid

El futbolista neerlandés llegó al Real Madrid en 2007 tras brillar en la Eurocopa Sub-21 de ese mismo año, donde fue una de las figuras más destacadas del torneo. Su talento y explosividad lo llevaron a fichar por el conjunto blanco, donde disputó 65 partidos, anotó dos goles y levantó dos títulos oficiales durante tres temporadas.

Durante su paso por el club, compartió vestuario con grandes nombres como Sergio Ramos, Iker Casillas, Raúl González, Gonzalo Higuaín, Ruud van Nistelrooy, Guti y Arjen Robben, entre otros. A pesar de su potencial, su rendimiento fue irregular y finalmente fue cedido al Hércules, dando inicio a una carrera marcada por constantes cambios de equipo.

Con 38 años, Drenthe se encuentra en el futbol amateur | X: @Feyenoord

Tras salir del Real Madrid, Drenthe continuó su trayectoria en clubes como Everton, Reading y Feyenoord, además de militar en ligas de Rusia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. En 2023, anunció su retiro definitivo tras jugar en el Kozakken Boys, aunque siguió vinculado al futbol formando parte del FC De Rebellen, equipo conformado por exprofesionales.

Una carrera de altibajos y el respaldo del futbol mundial

Royston Drenthe fue considerado en su juventud una de las grandes promesas del futbol neerlandés, gracias a su potencia, velocidad y versatilidad como extremo o lateral izquierdo; sin embargo, los problemas de disciplina y la falta de continuidad marcaron su carrera, alejándolo del protagonismo que se esperaba tras su paso por el Real Madrid.

Drenthe como jugador de Everton | X: @Everton

Luego de conocerse su estado de salud, varios de sus exclubes y compañeros se unieron para enviarle mensajes de apoyo. El Feyenoord publicó: "Nos quedamos impactados con la noticia sobre Royston Drenthe. En nombre de todo el club: pensamos en ti y te enviamos fuerza y coraje". Por su parte, el Everton también expresó su solidaridad deseándole una pronta recuperación.

Actualmente, Drenthe se encuentra bajo observación médica especializada en Bélgica, donde los doctores trabajan para estabilizarlo por completo. El mundo del futbol, conmovido por la noticia, espera que el exjugador pueda superar este delicado episodio y retomar su vida con salud y fortaleza, manteniendo viva la esperanza de ver recuperada a una de las promesas más carismáticas del futbol neerlandés.