¡A callar! Vinicius lanza mensaje a jugador del Getafe tras polémico arbitraje en LaLiga

El Real Madrid de Xabi Alonso volvió a ganar y se consolidó como líder en solitario de LaLiga, justo antes del esperado Clásico ante el Barcelona. El conjunto blanco venció al Getafe en un duelo intenso y polémico, donde la figura de Vinícius Jr. volvió a ser protagonista, no solo por su actuación futbolística, sino también por un tenso cruce con un rival.

El partido no fue sencillo para el cuadro merengue, que tuvo que trabajar el triunfo ante un Getafe aguerrido. Sin embargo, más allá del resultado, la atención se la llevó un momento de tensión entre Juan Iglesias y Vinícius, luego de la expulsión de un jugador azulón.

El gol del Real Madrid | AP

¿Qué pasó?

Durante la segunda mitad del encuentro, el Getafe se quedó con dos hombres menos, pero fue la expulsión de Álex Sancris la que desató la polémica, todo por una exageración del brasileño. En medio de la frustración, Juan Iglesias lanzó un comentario directo a Vinícius Jr.: "Por eso te odia todo el mundo. Aprende de tus compañeros".

El brasileño, conocido por su carácter competitivo, no respondió verbalmente. En lugar de entrar en una discusión, mandó a callar al jugador del Getafe con un gesto firme y desafiante, una imagen que rápidamente dio la vuelta en redes sociales. Su reacción fue interpretada por muchos como una muestra de madurez ante una provocación evidente.

Por primera vez en años he visto a un jugador sacar los suficientes huevos para defender a Vinícius Junior en el campo.



Kylian Mbappé, honor. Muchísimo honor.



👏👏👏👏👏👏👏👏👏pic.twitter.com/17JpM2YJog — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) October 19, 2025

Vinícius, entre la polémica y la madurez

Las cámaras captaron la escena desde varios ángulos y el gesto de Vinícius se volvió viral. Algunos usuarios elogiaron al delantero por no caer en provocaciones, mientras que otros lo acusaron de mantener una actitud altanera. Aun así, su comportamiento marcó una diferencia respecto a situaciones anteriores, donde el brasileño había reaccionado con mayor vehemencia.

Bajo la dirección de Xabi Alonso, el Real Madrid ha buscado mantener el enfoque competitivo sin perder el control emocional dentro del campo. Vinícius, pieza clave en el esquema del técnico español, parece entender que su papel va más allá del talento: también implica liderazgo y serenidad en los momentos de presión.

La acción de Vini | Captura de pantalla

El brasileño fue una de las figuras del encuentro, participando activamente en el ataque y generando peligro constante sobre la portería rival. Aunque el resultado final favoreció al Real Madrid, la escena con Iglesias se robó los reflectores y volvió a abrir el debate sobre el trato que recibe Vinícius en el futbol español.

Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene en la cima de LaLiga y llega con confianza al Clásico ante el Barcelona. Mientras tanto, Vinícius reafirma su compromiso con el equipo y demuestra que puede responder a las provocaciones con goles, talento y templanza.

Victoria merengue | AP