¡Dominio africano! Marruecos es campeón mundial Sub-20 tras vencer a Argentina

Marruecos es campeón de la Copa del Mundo Sub-20 tras vencer 0-2 a Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el cual contó con una gran entrada para presenciar la Gran Final. Con un doblete de Yassir Zabiri, los marroquíes se han consagrado como campeones de la categoría ganándole a una de las selecciones favoritas.

Los argentinos lo intentaron a lo largo de todo el encuentro; sin embargo, no pudieron meter siquiera un gol que los acercara en el marcador, dejando a los africanos ser parte de la historia con su primer campeonato mundial, convirtiéndose también en el primer equipo de África del Norte en conseguirlo.

Celebración masiva de los marroquíes en Chile | AP

Potencia mundial africana

El partido comenzó a irse del lado de Marruecos a partir de los primeros minutos, ya que sin siquiera haber llegado al 10', Yassir Zabiri fue derribado cerca del área grande, provocando que el cuerpo técnico pidiera la revisión de la jugada, misma que el árbitro central decidió marcar como falta, pero no dentro del área, por lo que solamente quedó todo en un tiro libre.

El cobro estuvo a cargo del mismo Zabiri, quien metió un disparo brutal al ángulo superior derecho del portero Barbi, quien nada pudo hacer, desencadenando la acción en el primer gol del partido, provocando un festejo masivo de los africanos.

Disparo 'violento' de Zabiri en el primer gol | AP

Antes de llegar a la primera media hora de partido, llegó la segunda anotación del encuentro, conducto de una extraordinaria jugada de Othmane Maamma, quien llevó el balón a línea de fondo para después meter un centro medido a la ubicación de Zabiri, quien solamente remató para concretar el doblete en la Gran Final.

Durante la segunda mitad, a pesar de que Marruecos tuvo al menos un par de jugadas más de peligro, Argentina fue la selección que más lo intentó, llegando incluso a la revisión de un par de jugadas, ya que para el cuerpo técnico, se pudieron haber marcado dos penales a su favor, pero el árbitro italiano, en conjunto con el VAR, pudieron argumentar que ninguna de las dos era válida, por lo que los de la albiceleste no pudieron obtener el ansiado penal del descuento.

Zabiri fue el autor de los dos goles | AP

El camino al título

A pesar de haber sido parte del llamado 'Grupo de la Muerte' junto a Brasil, España y México, Marruecos logró pasar como primer lugar del sector, para después medirse en Octavos de Final a Corea del Sur, a quienes vencieron con un marcador de 2-1. En Cuartos de Final, los marroquíes enfrentaron a Estados Unidos, ganándoles por 3-1.

Ya en Semifinales, el partido fue más sufrido, pues quedaron 1-1 en contra de Francia; sin embargo, en penales fue como lograron conseguir el pase a la Gran Final, misma que acaban de ganar después de vencer 0-2 a Argentina, una de las selecciones que se perfilaban como el posible ganador de la Copa en Chile.

Argentina se quedó con el subcampeonato | AP