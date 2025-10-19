Tras la pausa por la Fecha FIFA, regresó la actividad de la Liga MX con la Jornada 13 del Apertura 2025, y varios de los jóvenes que representaron a México en el pasado Mundial Sub-20 tuvieron participación durante el fin de semana.

De los 19 jugadores de la Liga MX que formaron parte de la convocatoria tricolor, solo seis vieron minutos en esta fecha, mostrando el proceso de integración que varios clubes están dándoles dentro del primer equipo.

Entre ellos, dos futbolistas fueron titulares: Diego Sánchez, de Tigres, y Gilberto Mora, de Xolos. Sánchez disputó 96 minutos completos en el triunfo de los felinos por 5-3 sobre Necaxa, siendo el único de los mundialistas en jugar todo el partido.

Gilberto Mora

Por su parte, Mora fue titular con Tijuana y jugó 79 minutos en la derrota ante Puebla por 4-3.

Los otros cuatro jugadores tuvieron participación desde el banquillo. Íker Fimbres, de Rayados, ingresó al medio tiempo y jugó 50 minutos en el empate 1-1 ante Pumas.

Oswaldo Virgen, de Toluca, participó 62 minutos en la goleada 4-0 ante Querétaro, mientras que Rodrigo Pachuca, de Puebla, entró en la recta final y jugó seis minutos en el triunfo ante Tijuana.

Hugo Camberos

Finalmente, Hugo Camberos, de Chivas, vio acción durante tres minutos en la victoria sobre Mazatlán.

La presencia de estos seis futbolistas demuestra que la nueva generación Sub-20 mexicana comienza a ganar terreno en el máximo circuito, reflejando el trabajo de formación y la apuesta por el talento joven en distintos equipos del futbol nacional.

