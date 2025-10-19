León Larregui festejó la victoria de Marruecos sobre Argentina en la Final del Mundial Sub-20

Argentina perdió la Gran Final del Mundial Sub 20 ante Marruecos luego de haber sido una de las selecciones favoritas para ganar el título, situación que ha sorprendido a muchos, pero ha alegrado a otros tantos, ya que la albiceleste había tenido algunas burlas sobre sus rivales, como fue con los mexicanos, quienes han festejado en su mayoría la derrota de los sudamericanos.

A estas burlas se han sumado también algunos famosos, como es el caso de León Larregui, vocalista de la banda Zoé, quien no dudó en publicar un mensaje directo para el ahora subcampeón del mundo.

Larregui se burló de los argentinos en redes | IG: @leonlarregui

"Pónganles en su mad**"

La publicación de León Larregui fue corta y directa, pues con solamente seis palabras, el cantante mexicano refirió el haber disfrutado la victoria de la selección marroquí sobre la albiceleste: "Grande Marruecos ponganles en su mad**", fueron las palabras del polémico cantante.

León Larregui se ha consolidado como una de las figuras más influyentes y controversiales del rock alternativo mexicano. A lo largo de su carrera, ha combinado su talento musical con una personalidad impredecible que lo ha llevado a protagonizar múltiples momentos virales, desde presentaciones en vivo donde perdió el control, hasta declaraciones extravagantes que evidencian su carácter excéntrico y libre.

Burla de León Larregui | Captura de X

A lo largo de los años, León Larregui ha estado envuelto en diversas controversias, desde su detención por caminar ebrio en la Ciudad de México y un altercado en una cafetería, hasta sus mensajes polémicos en redes sociales que lo llevaron incluso a cerrar su cuenta temporalmente. Estos episodios, aunque cuestionados, han contribuido a forjar la imagen impredecible y excéntrica que lo distingue dentro del panorama musical.

Marruecos hace historia en la Copa del Mundo Sub-20

La selección de Marruecos se proclamó campeona del mundo Sub-20 tras derrotar 0-2 a Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Chile. Con un doblete de Yassir Zabiri, los africanos lograron un triunfo histórico ante una de las selecciones favoritas del torneo. Este resultado no solo les dio su primer título mundial, sino que los convirtió en el primer equipo del norte de África en levantar el trofeo.

Marruecos es campeón del mundo sub 20 | AP

El encuentro comenzó con dominio marroquí desde los primeros minutos. Antes del minuto 10, Zabiri fue derribado cerca del área grande, lo que provocó una falta peligrosa. El propio jugador tomó el balón y ejecutó un tiro libre impecable al ángulo superior derecho del portero argentino Barbi, desatando la euforia en las gradas. Más tarde, Othmane Maamma asistió a Zabiri para que firmara su doblete y ampliara la ventaja antes de la media hora de juego.

Durante la segunda mitad, Argentina intentó reaccionar, generando varias llegadas de peligro y reclamando dos posibles penales que fueron revisados por el VAR, aunque ambos fueron desestimados. Pese a su esfuerzo, los sudamericanos no lograron romper la sólida defensa marroquí. Así, Marruecos firmó una actuación memorable, coronándose campeón mundial Sub-20 y demostrando que el futbol africano continúa creciendo como una potencia en desarrollo.

Festejo marroquí en campo chileno | AP