David Faitelson 'le explica' a Carlos Hermosillo por qué Ditta y Mier no fueron titulares

Este sábado, Cruz Azul se enfrentó al América con las ausencias de Kevin Mier y Willer Ditta, quienes arrancaron el encuentro frente a las Águilas desde el banquillo.

La decisión de Larcamón de sentar a dos de sus mejores hombres en un partido tan importante no pasó desapercibida, por lo que hubo un revuelo en redes sociales, especialmente, de Carlos Hermosillo.

Ditta y Mier estuvieron en la banca | MEXSPORT

El exjugador de Cruz Azul posteó en sus redes sociales su duda sobre la razón por la que el entrenador celeste decidió no alinear a los dos colombianos, quienes fueron convocados por su selección y tuvieron actividad en la reciente Fecha FIFA.

Tras la publicación de Hermosillo, David Faitelson (también en redes sociales) publicó una respuesta al exjugador, argumentando una indisciplina que, supuestamente, ambos jugadores habían cometido.

La respuesta de David Faitelson | CAPTURA

"Mejor pregunta, Carlos, a donde se fueron la noche del miércoles, después de llegar a México. Al entrenamiento del jueves, no llegaron…", publicó Faitelson

A pesar de las ausencias, Cruz Azul sacó tres puntos tras vencer al América, se coloca como segundo de la tabla general y, de pasó, rompió el récord de partidos como local sin derrota en Ciudad Universitaria de los Pumas.