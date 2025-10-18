¡Conmoción en Sinaloa! Exjugador de Tigres es detenido con cargos de homicidio

Las noticias que tienen que ver con exjugadores y la policía no paran, recientemente se vivió un momento difícil para el futbol mexicano con al detención de Omar ‘N’ por presunto abuso sexual de una menor y ahora se dado ha conocer otra triste noticia.

En esta ocasión en Sinaloa, medios locales han confirmado la detención de un exjugador de los Tigres llamado Edgar Zamudio Rosales, un elemento que destacó en las fuerzas básicas del cuadro felino entre 2017 y 2019.

Edgar 'N' l chikistrakiz

De acuerdo a reportes el sujeto fue detenido junto con otras tres personas debido a un presunta implicación con el asesinato de dos agentes de tránsito en Culiacán, Sinaloa, en dicha detención se hizo el decomiso de armas largas y cortas.

Su implicación en este caso convierte su historia en una de doble cara: la de un joven que pudo brillar en una cantera de élite en el máximo circuito, y la de un camino que se desvió de lo deportivo hacia lo legal que lo podía condenar a la cárcel por varios años.

Exjugador de Tigres l elalbertomedina

¿Quién era Edgar Zamudio Rosales?

Edgar Zamudio Rosales, era un mediocampista con gran talento brillando en las categorías menores de Tigres; Durante su estancia en las juveniles de los felinos destacó con uno de los momentos más recordados cuando anotó un gol en el clásico regiomontano Sub‑17 ante el Monterrey en 2019.

Su proyección era la de un joven con buenas cualidades para destacarse en divisiones inferiores, lo que le permitió tener visibilidad en el entorno juvenil del club. A pesar de sus buenos momentos en la categoría juvenil, Zamudio no logró dar el salto al primer equipo del club.

Su desarrollo quedó detenido, lo cual evidencia los retos que enfrentan muchos jóvenes talentos en el fútbol: pasar de promesa a profesional establecido no es garantía aún con buen potencial y más ante la llegada de muchos extranjeros al futbol mexicano.

Detenido exjugador de Tigres l elalbertomedina

Tigres goleó al Necaxa

Mientras eso pasa con un exjugador de Tigres, el cuadro universitario sigue luchando por ubicarse en la cima del Apertura 2025; en la Jornada 13 terminó por golear 5-3 al Necaxa para sumar tres unidades más y llegar a 26 unidades para mantenerse en el top cinco.



Tigres l IMAGO7