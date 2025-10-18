Alana lanza fuerte advertencia sobre CU: “Tuve una mala experiencia”

El Clásico Joven está por vivir una edición más en el futbol mexicano entre América y Cruz Azul, ahora el partido será protagonizado en Ciudad Universitaria dentro de la Jornada 13 del Apertura 2025, un juego en el que se juegan más que tres unidades.

Sin embargo, horas antes la polémica ha salido después de las palabras de Alana Flores; la influencer regiomontana aseguró que no irá a acompañar a Sebastián Cáceres debido a una mala experiencia vivida en dicho estadio.

Alana Flores l alanafloresf

“No voy a ir, es que la verdad en CU tuve una mala experiencia hace mucho entonces no quiero ir, disfruto más cuando jugamos en casa”, catapultó la streamer para los micrófonos de RÉCORD después de un evento en el que se le preguntó si iría a Ciudad Universitaria.

Finalmente. pese a que no estará presente en el estadio y le desea todo el bien para su novio y las Águilas del América en donde pronosticó un resultado a favor de los azulcremas: “Partido complicado pero yo creo un 2-1”.

Mala experiencia para Alana l alanafloresf

¿Qué pasó con Alana en CU?

Cabe mencionar que en uno de los juegos más recientes entre Cruz Azul y América Alan Flores estalló contra el protocolo de ingreso debido a que no permitieron el paso a la afición de los azulcremas para poder entrar al recinto de Ciudad Universitaria.

“Más de una hora esperando para que estos no dejaran pasar a la gente del América al estadio, no respetaron los lugares de la gente y nos mandaron a un lugar donde no se ve el juego..”, resaltó Alana Flores.

Clásico Joven l IMAGO7

Un Clásico encuentro

América vs Cruz Azul es el partido que más veces se ha repetido dentro de la liga mexicana desde el 2015, pues los constantes duelos en Liguilla hacen que sea el clásico más visto en los últimos años y, para muchos, es la rivalidad más importante de este siglo.

Han sido 33 veces que se han enfrentado el América y Cruz Azul, 12 han sido en instancia de liguilla. Además de que cuatro fueron en la final del futbol mexicano, series que ganó el América. 15 triunfos azulcremas, 12 empates y seis triunfos para La Máquina.

