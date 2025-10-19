¡Muchachos…no nos volvimos a ilusionar! Los mejores memes de la derrota de Argentina Sub-20

Marruecos se convirtió en el nuevo Campeón del Mundo y dejó con tristeza los corazones Albicelestes

Derrota Argentina | AP
REDACCIÓN RÉCORD
19 de Octubre de 2025

Marruecos logró un gran hito en su historia futbolística con la obtención del Campeonato Juvenil Sub-20 de Chile. El conjunto marroquí fue el mejor durante toda la justa mundialista, pero dejó un gran dolor y vacío en los corazones argentinos.

La derrota de Argentina no solo significó un golpe en el orgullo y ego de los Albicelestes, sino que también en una alegría para los países que fueron derrotados.

La derrota también trajo una cantidad inimaginable de memes hacia el pueblo argentino, que quedó marcado por la victoria del equipo africano. A continuación, los mejores memes del segundo lugar de Argentina.

Los mejores memes de la derrota de Argentina

 

Los mejores memes | Captura de pantalla
Los mejores memes | Captura de pantalla

 

 

Los mejores memes | Captura de pantalla
Los mejores memes | Captura de pantalla

