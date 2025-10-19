¡Muchachos…no nos volvimos a ilusionar! Los mejores memes de la derrota de Argentina Sub-20

Marruecos logró un gran hito en su historia futbolística con la obtención del Campeonato Juvenil Sub-20 de Chile. El conjunto marroquí fue el mejor durante toda la justa mundialista, pero dejó un gran dolor y vacío en los corazones argentinos.

La derrota de Argentina no solo significó un golpe en el orgullo y ego de los Albicelestes, sino que también en una alegría para los países que fueron derrotados.

La derrota también trajo una cantidad inimaginable de memes hacia el pueblo argentino, que quedó marcado por la victoria del equipo africano. A continuación, los mejores memes del segundo lugar de Argentina.

Los mejores memes de la derrota de Argentina

No puedes festejar un gol de un país que no es el tuyo.



Yo celebrando los goles de Marruecos a Argentina: pic.twitter.com/n2PrP28Xf9 — SangreMerengue3 (@SangreMerengue3) October 19, 2025

Cómo vas a festejar un gol de un país que no es el tuyo?



Yo celebrando el gol de Marruecos a Argentina:



pic.twitter.com/mAJTCJi3B1 — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) October 19, 2025

La selección sub 20 de Marruecos contra la selección sub 20 de Argentina el día de hoy:



pic.twitter.com/d6yjD5lWXf — Fan de Raphinha (@dereck6263) October 20, 2025

