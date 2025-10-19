Sergio Ramos deja mensaje a Keylor Navas tras reencuentro en Liga MX

Los Rayados de Monterrey y los Pumas protagonizaron un empate que representa un aliento más par a los universitarios que para los regiomontanos de cara a la Fase Final del campeonato mexicano; Alan Medina y Sergio Ramos sentenciaron el resultado en el Gigante de Acero.

Reencuentro entre Ramos y Navas l SergioRamos

Sin embargo, en este partido hubo un reencuentro entre el defensa español y Keylor Navas quienes vivieron épocas gloriosas con el Real Madrid y está situación no pasó desapercibida y tras el cotejo Ramos dejó un mensaje al tico.

“Un empate que no nos deja satisfechos, aunque el equipo ha demostrado coraje y entrega, Contento de volver a marcar en casa, Siempre un placer verte, Mae (Keylor Navas). Ya pensando en el siguiente partido, a por los tres puntos. ¡Vamos, Rayados!”, escribió el defensa en su cuenta de X.

Posteo de Ramosl IMAGO7

Ambos futbolistas se mostraron sonrientes el uno con el otro previo al partido así como en la ceremonia de volado, situación que es característica de Ramos. Tras la elección de canchas, ambos se desearon suerte con un emotivo abrazo y corrieron a guiar a sus equipos.

Reencuentro y gol

En la parte final del primer tiempo, Ramos fue derribado dentro del área tras una jugada a balón parado. La acción fue revisada por el VAR y, después de unos segundos de análisis, el árbitro determinó que había infracción, señalando el punto penal a favor de los Rayados.

Con la serenidad que lo caracteriza, Sergio Ramos tomó el balón y cobró con potencia, colocando la esférica en el palo izquierdo de Keylor Navas, quien pese a adivinar el disparo, no logró impedir que Rayados pusiera el empate 1-1.

Liga MX l IMAGO7

¿Sergio Ramos se equivocó en el gol de Pumas?

Cabe mencionar, que uno de los protagonistas en el gol de los Pumas fue Sergio Ramos, el defensa español no pudo contener un esférico en los linderos del área grande que Alan Medina terminó dibujar un golazo sobre el arco de Mele.

Después de ese balón que pasó entre las piernas del zaguero el jugador universitario se acomodó y lanzó su tiro imposible para que el arquero detuviera ese disparo que terminó por abrir el marcador, minutos antes del penal sobre el propio jugador de Rayados.



Sergio Ramos l IMAGO7