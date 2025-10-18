Todo queda entre amigos: Sergio Ramos anota gol a su excompañero, Keylor Navas

El español Sergio Ramos y el costarricense Keylor Navas se volvieron a encontrar ahora en la Liga MX durante el duelo entre Rayados y Pumas, en un partido lleno de nostalgia y emoción para los aficionados. Ambos compartieron vestidor durante años en el Real Madrid, donde conquistaron múltiples títulos, pero esta vez se vieron las caras como rivales en el Estadio BBVA.

Reencuentro de Keylor Navas y Sergio Ramos I IMAGO7

El exdefensa Merengue tuvo una actuación destacada y terminó marcando un gol ante el que fuera su compañero en Real Madrid y PSG, en una noche que quedará en la memoria de los presentes.

¿Cómo fue el gol de Sergio Ramos?

En la parte final del primer tiempo, Ramos fue derribado dentro del área tras una jugada a balón parado. La acción fue revisada por el VAR y, después de unos segundos de análisis, el árbitro determinó que había infracción, señalando el punto penal a favor de los Rayados.

Rayados vs Pumas I IMAGO7

Con la serenidad que lo caracteriza, Sergio Ramos tomó el balón y cobró con potencia, colocando la esférica en el palo izquierdo de Keylor Navas, quien pese a adivinar el disparo, no logró impedir que Rayados pusiera el empate 1-1.

El gol fue celebrado con intensidad tanto por el español como por la afición regia, que reconoció la jerarquía y experiencia del veterano defensor. Tras años compartiendo victorias y momentos memorables en Europa, el destino los volvió a cruzar, pero ahora como figuras de equipos mexicanos.

Los seguidores en el “Gigante de Acero” fueron testigos de un momento especial: el histórico Sergio Ramos marcando ante la leyenda tica Keylor Navas y que significó un importante empate a los Pumas.

Gol de Sergio Ramos I IMAGO7

Reencuentro de campeones

Previo al arranque del juego entre ambas escuadras, el momento que acaparó las cámaras fue el reencuentro entre Ramos y Navas, quienes compartieron vestidor en el Real Madrid y París Saint-Germain, consiguiendo múltiples títulos de liga, copas y un histórico Tricampeonato de Champions League con los Merengues.

En la ceremonia del volado, ambos futbolistas se mostraron sonrientes el uno con el otro, situación que es característica de Ramos. Tras la elección de canchas, ambos se desearon suerte con un emotivo abrazo y corrieron a guiar a sus equipos.

Ambos jugadores, ahora como ‘veteranos’, son un símbolo en sus respectivas instituciones, trayendo a la liga historia y liderazgo en su máxima expresión, aunado a que ambos aún tienen intacta la calidad que los colocó como dos de los mejores jugadores del mundo.

Keylor y Ramos con los silbantes I IMAGO7