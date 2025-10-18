¿Renacen en el torneo? Santos se aferra a la vida tras vencer a León en el TSM

Santos Laguna 'respira' en el presente torneo al mismo tiempo que agrava el mal paso de León después de ganarle a 'La Fiera' 2-0 con doblete de Bruno Amione. Ignacio Ambriz no ha podido tener puntos a su favor después de dos partidos desde su regreso, con el más reciente llevado a cabo en contra de uno de sus exequipos.

Con una actuación redonda de uno de sus centrales y de su portero Carlos Acevedo, Santos regresa a la pelea por puestos como mínimo de Play In después de su victoria por un par de goles en contra de los leoneses.

Santos volvió a ganar en casa | Imago7

Como delantero centro

Durante los primeros minutos del partido parecía que el mismo no iba a romper el cero en el marcador, ya que ambas escuadras no mostraron un gran esfuerzo dentro del terreno de juego del Estadio TSM; sin embargo, al minuto 30, después de un tiro de esquina de Javier Abella, Bruno Amione venció a todos dentro del área para rematar de buena manera y adelantar a su equipo en casa.

La ventaja de los laguneros también se vio acompañada de una buena actuación del seleccionado nacional Carlos Acevedo a lo largo de todo el encuentro, quien mantuvo su propio arco sin goles durante la primera parte en el medio del poderoso calor que se sentía en su estado, dejando la puerta abierta para una reacción esmeralda en el segundo tiempo.

Amione tuvo una gran actuación con Santos | Imago7

Ya comenzada la segunda mitad, el trámite no tuvo muchos cambios, pues conforme el tiempo avanzaba, los laguneros se veían con más intenciones de llevar el segundo gol al marcador; lo cual sucedió en el minuto 60, cuando nuevamente Javier Abella metió un buen centro en un tiro de esquina, volviendo a encontrar a Bruno Amione, quien firmó su doblete en casa para entregar la ventaja y posteriormente la victoria a sus compañeros.

Tras ampliar el resultado a favor, Acevedo continuó salvando a sus compañeros de recibir siquiera un gol, pues tuvo lo que probablemente pueda ser su mejor actuación en el Apertura 2025; además, James Rodríguez tuvo una actuación complicada, entregando también uno de los momentos más extraños del juego, cuando después de un intento de disparo al arco, el cual falló, el futbolista colombiano se quejó del cesped del estadio santista, quedándose viendo una parte de él por varios segundos después de la falla.

Acevedo fue de los mejores de su equipo | Imago7

¿Qué sigue para ambos clubes?

Con este resultado, Santos ha salido del último lugar de la tabla; ahora suman 13 puntos dentro del lugar 13, mismo en el que se ubican después de haber ganado su cuarto duelo del torneo, todos y cada uno de ellos como locales y sin haber recibido gol.

Por parte de León, por un solo punto se mantiene por debajo de los santistas, ahora en el lugar 14, ya con la mayoría de equipos de la zona baja con sus partidos disputados, quedando claro que si quieren clasificar, tendrán que ganar la gran mayoría de puntos restantes.

James Rodríguez y su equipo volvieron a caer | Imago7