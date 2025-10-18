Larcamón sorprende: Kevin Mier y Willer Ditta a la banca ante América

El entrenador de La Máquina ha hecho un par de cambios que sorprenden a la afición

Cambios sorpresivos de Cruz Azul
Cambios sorpresivos de Cruz Azul | Imago7
Iliany Aparicio
18 de Octubre de 2025

El técnico de Cruz Azul mueve sus piezas en el Clásico Joven; Andrés Gudiño será titular en el arco y Lira portará el gafete de capitán.

Nicolás Larcamón decidió sacudir su alineación para enfrentar este sábado al América en el Estadio Olímpico Universitario. Por decisión técnica, el entrenador de Cruz Azul mandará a la banca a dos de sus hombres más habituales: Kevin Mier y Willer Ditta

Larcamón hace cambios en su alineación | Imago7

Sorpresas en CU

El elegido para custodiar el arco celeste será Andrés Gudiño, quien durante la práctica del viernes fue observado realizando trabajo táctico con el grupo titular.

Otro movimiento en la plantilla se debe a un tema físico: Emmanuel Ochoa no podrá ser considerado después de regresar del Mundial Sub-20 con una sobrecarga muscular, por lo que quedó fuera de la convocatoria. 

Mier sorprende yendo a la banca | Imago7

En el mediocampo, Erik Lira asumirá la capitanía del equipo. El mediocampista mexicano, pieza clave en el esquema de Larcamón.

Los elegidos para el Clásico

El once de Cruz Azul estaría conformado por Andrés Gudiño en la portería; Jorge Rodarte, Jesús Orozco Chiquete, Luka Romero, José Paradela y Carlos Rotondi, Charly Rodríguez, ,Lorenzo Faravelli además de Gabriel “El Toro” Fernández como referente ofensivo.

Gudiño será el portero titular ante América | Imago7

Con estos movimientos, Larcamón apuesta por refrescar a su equipo y mantener la intensidad en un partido que podría marcar el rumbo del torneo para La Máquina.

Ditta es otro de los sacrificados | Imago7

TE PUEDE INTERESAR

Bruno Amione anotó doblete en el TSM

Santos | 18/10/2025

¿Renacen en el torneo? Santos se aferra a la vida tras vencer a León en el TSM
Victoria de Toluca

Toluca | 18/10/2025

¡Directo a la Premier! Toluca golea a Querétaro y reafirma su candidatura al título
Gol de Alexis Vega

Toluca | 18/10/2025

¡Tienes que cerrar el estadio! Alexis Vega anota gol a lo Panenka contra Querétaro
Te recomendamos
Cruz Azul vs América EN VIVO Liga MX Jornada 13 Apertura 2025
Futbol
Liga MX
Cruz Azul

LO ÚLTIMO

 