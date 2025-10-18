Larcamón sorprende: Kevin Mier y Willer Ditta a la banca ante América

El técnico de Cruz Azul mueve sus piezas en el Clásico Joven; Andrés Gudiño será titular en el arco y Lira portará el gafete de capitán.

Nicolás Larcamón decidió sacudir su alineación para enfrentar este sábado al América en el Estadio Olímpico Universitario. Por decisión técnica, el entrenador de Cruz Azul mandará a la banca a dos de sus hombres más habituales: Kevin Mier y Willer Ditta.

Larcamón hace cambios en su alineación | Imago7

Sorpresas en CU

El elegido para custodiar el arco celeste será Andrés Gudiño, quien durante la práctica del viernes fue observado realizando trabajo táctico con el grupo titular.

Otro movimiento en la plantilla se debe a un tema físico: Emmanuel Ochoa no podrá ser considerado después de regresar del Mundial Sub-20 con una sobrecarga muscular, por lo que quedó fuera de la convocatoria.

Mier sorprende yendo a la banca | Imago7

En el mediocampo, Erik Lira asumirá la capitanía del equipo. El mediocampista mexicano, pieza clave en el esquema de Larcamón.

Los elegidos para el Clásico

El once de Cruz Azul estaría conformado por Andrés Gudiño en la portería; Jorge Rodarte, Jesús Orozco Chiquete, Luka Romero, José Paradela y Carlos Rotondi, Charly Rodríguez, ,Lorenzo Faravelli además de Gabriel “El Toro” Fernández como referente ofensivo.

Gudiño será el portero titular ante América | Imago7

Con estos movimientos, Larcamón apuesta por refrescar a su equipo y mantener la intensidad en un partido que podría marcar el rumbo del torneo para La Máquina.

Ditta es otro de los sacrificados | Imago7