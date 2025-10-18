Cruz Azul vs América EN VIVO Liga MX Jornada 13 Apertura 2025

La Liga MX vuelve con todo tras la pausa por la Fecha FIFA de octubre, y lo hace con uno de los partidos más esperados del Apertura 2025: el Cruz Azul vs América, un duelo cargado de historia, pasión y orgullo. El Estadio Olímpico Universitario será testigo de una nueva edición del Clásico Joven, correspondiente a la Jornada 13, que promete emociones, polémica y futbol de alto nivel.

Ambos equipos llegan en posiciones privilegiadas y con mucho en juego. Para Cruz Azul, el encuentro representa una oportunidad inmejorable para asaltar la cima del torneo; mientras que el América, siempre protagonista, busca reafirmar su condición de candidato al título y consolidarse como líder general. Más allá de los puntos, el orgullo y la rivalidad vuelven a estar en el centro de la escena en uno de los clásicos más encendidos del futbol mexicano.

Y como ya se empieza a hacer costumbre, en RÉCORD+ tendremos la mejor reacción en vivo, ahora con el análisis de Carlos Ponce de León, Planchitas y un invitado especial, voces de gran autoridad.

El ambiente previo al duelo se calentó. El técnico celeste, Nicolás Larcamón, encendió la polémica al declarar que este enfrentamiento “ha superado a los demás clásicos del país, incluso al América vs Chivas”. Sus palabras resonaron fuerte en el entorno futbolístico, reavivando el debate entre aficionados y medios. La declaración, lejos de bajar la tensión, ha añadido un componente extra de expectativa para el choque de este fin de semana.

En el terreno deportivo, Cruz Azul llega en gran forma. Con un plantel equilibrado y una racha positiva en casa, los celestes se ubican en la cuarta posición de la tabla y aún no conocen la derrota como locales en el torneo. Un triunfo ante el América no solo significaría mantener su invicto en el Olímpico, sino también desplazar a las Águilas del segundo lugar y alcanzar en puntos al líder Toluca, dependiendo de lo que ocurra con los Diablos Rojos en su partido.

América busca volar alto y recuperar el liderato

El América, dirigido por André Jardine, no quiere quedarse atrás. Las Águilas se presentan como el equipo más regular del campeonato y saben que una victoria en territorio celeste podría catapultarlas a la cima del torneo. Con una plantilla repleta de talento, el conjunto azulcrema ha demostrado poderío ofensivo, equilibrio táctico y una notable solidez defensiva, factores que los convierten en uno de los principales favoritos para coronarse en diciembre.

El duelo de este día tiene tintes de Final anticipada. Si América gana, superaría a Toluca —en caso de que los escarlatas no sumen— y podría cerrar la jornada como líder general del Apertura 2025. Por su parte, Cruz Azul no solo defenderá su invicto en casa, sino que buscará demostrar que está listo para pelear de tú a tú con los gigantes del futbol mexicano.

Los antecedentes entre ambos equipos en los últimos años han estado marcados por la intensidad y la polémica. Enfrentamientos recientes han definido campeonatos, series de Liguilla y partidos inolvidables en Liga MX y Concachampions. Las emociones, los goles y las decisiones arbitrales siempre están presentes en este clásico que, jornada tras jornada, sigue escribiendo nuevas historias en el futbol mexicano.