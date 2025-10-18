Afición del América ‘roba’ el pebetero de C.U. y manda mensaje a Cruz Azul

A solo unas horas de que arranque el Clásico Joven del Futbol Mexicano, la afición del América mandó un contundente mensaje a los fanáticos del Cruz Azul, asegurando que están listos para el duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Duelo Cruz Azul vs América I IMAGO7

Duelazo en cancha y en la tribuna

En los últimos años, el juego entre las Águilas y los Cementeros, se ha convertido en uno de los más pasionales y competitivos. Jugado en temporada regular, Liguilla y Concachampions, está rivalidad se ha convertido en una que va más allá de los tres puntos, mismo que se ve reflejado en la tribuna cada que se enfrentan estos dos grandes del balompié nacional.

Previa en C.U. I IMAGO7

Con cánticos en contra del rival, pancartas de ’odio’ y mensajes de burla, las aficiones del Cruz Azul y del América anunciaban su llegada al Estadio de Ciudad Universitaria, sin embargo, uno de los actos que más llamó la atención, vino de parte de los Azulcremas.

El grupo de animación de las águilas conocido como ‘Ritual del Kaos’, publicó unas fotos donde se puede apreciar que ya comenzaban a acomodarse en la zona del pebetero del estadio, lugar que el desconocido por ser la zona designada a la porra de los Pumas, ‘La Rebel’.

El Ritual presumió tener listas un par de banderas en la zona, además de mostrar que la gente comenzaba a llenar esa parte. La situación no cayó bien en redes sociales, pues múltiples sectores tanto de Pumas como de la Máquina, pronunciaron su descontento por dejarle esa zona a los de amarillo.

CAPTURA DE PANTALLLA

¿Cómo perjudica esta situación en el partido?

La intención del americanismo de hacerse presente en el pebetero generó una auténtica guerra previa al silbatazo inicial. Para muchos seguidores azulcremas, ocupar esa zona simbólica representa más que un acto de presencia: es una declaración de poder, una muestra de que el América también domina en las gradas.

Los americanistas no solo buscan ganar dentro del campo, también quieren imponer condiciones en las tribunas, como ya lo han hecho en otros clásicos recientes. Con cánticos preparados, la porra azulcrema quiere convertir el pebetero en una auténtica fortaleza amarilla, dejando claro que el Clásico Joven también se juega en las alturas del estadio.

Este movimiento ha cobrado fuerza en las últimas horas y apunta a que el América tendrá un fuerte respaldo desde uno de los puntos más emblemáticos del recinto. Todo está listo para que el Clásico Joven del Apertura 2025 no solo se viva con intensidad en el césped, sino también desde lo alto de la tribuna.

CAPTURA DE PANTALLA