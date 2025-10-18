Bravos de Juárez y Pachuca empatan y ponen en riesgo su presencia en Liguilla

Bravos de Juárez y los Tuzos del Pachuca se midieron en la frontera en un duelo que representaba meterse de lleno a la pelea por un pase directo a la Liguilla del Apertura 2025; sin embargo, terminaron por empatar a dos tantos dejando en el aire su posible presencia en la fiesta grande de manera directa.

Las acciones empezarían temprano, apenas en el primer cuarto de hora un tiro libre por conducto de Guilherme que fue desviado por la barrera se terminaría incrustando en las redes para abrirse el marcador a favor de los locales.

Empate en la frontera l IMAGO7

Sin embargo, tan sólo minutos después un fogonazo en el área grande por parte de Robert Kenedy empataría el marcador después de un tiro de esquina por la punta de la izquierda desde los botines de Alan Bautista.

Las emociones no pararían y al 25 en una jugada desafortunada el Chaka Rodríguez metió gol en propia meta, después de la revisión donde César Ramos que había marcado previamente un fuera de lugar y al final se concedió el gol.

Con el marcador a favor de los fronterizos se irían al descanso. Para la segunda parte, llegaría otro autogol ahora a favor de la vista después de que Enner Valencia intentaba tirar a puerta sobre la marcha en los linderos del área grande que fue punteado por Murillo para decretar el empate.

Liga MX l IMAGO7

¿Cómo quedan en la clasificación?

Con el empate en el Olímpico Benito Juárez los Tuzos del Pachuca se quedaron en el sexto puesto con 21 unidades poniendo en riesgo su pase directo a la fiesta grande del futbol mexicano; hasta ahora su marca es de seis victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Por su parte, los fronterizos son octavos, de momento, con 19 unidades; producto de cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, siguen siendo acechados a punto de las Chivas que juega ante Mazatlán.

Pachuca l IMAGO7

¿Cuáles son sus próximos partidos?

El próximo juego para los Tuzos será recibiendo a los Tigres en el Hidalgo, mientras que los Bravos de Juárez tendrá su salida a la Sultana del Norte para medirse a los Rayados. Cabe mencionar, que estos partidos serán en la doble jornada.



Bravos de Juárez l IMAGO7