Kevin Mier y Willer Ditta fueron enviados a la banca por motivos extracancha; todos los detalles

La edición del Clásico Joven del Apertura 2025 sin siquiera haber comenzado ya había traído varias sorpresas en las oncenas titulares, ya que ambos equipos no van a jugar con algunos de sus jugadores titulares; sin embargo, aunque pareciera lo contrario, se ha revelado que en realidad no son decisiones técnicas las que obligan a Cruz Azul a descansar a un par de sus jugadores, ya que hay algunos detalles extra por los cuales esto se ha dado.

Casualmente son dos jugadores colombianos los que no formarán parte del encuentro, al menos en el cuadro titular de Nicolás Larcamón, pero ya hay detalles de la verdadera razón de la elección del exentrenador de Necaxa.

Lira es el nuevo capitán celeste | Imago7

Ausencia de porteros en el Clásico Joven

A pesar de haber sido el portero titular en los 12 partidos anteriores, Kevin Mier ha sido enviado a la banca por parte de Nicolás Larcamón; no obstante, otro de los detalles dentro de la alineación tiene que ver con que Emmanuel Ochoa, portero de la Selección Mexicana Sub-20, apuntaba a ser titular, pero llegó con problemas después de su participación en la Copa del Mundo de la categoría.

Ante este detalle, fue Andrés Gudiño el elegido para quedarse con la titularidad en el partido que más se ha repetido en la Liga MX. El elegido para suplir a Willer Ditta fue Jorge Rodarte, juvenil de La Máquina que ha sumado únicamente 49 minutos en el presente torneo, casualmente en dos partidos jugados como titular.

Larcamón y Jardine saludándose previo al inicio | Imago7

A todo esto también se suma la baja de Gonzalo Piovi, quien ha dejado junto a Willer Ditta la oportunidad para Orozco Chiquete y Rodarte sean la pareja de titulares en este importante partido.

La razón por la que los dos jugadores titulares han sido excluidos del once titular tiene que ver con la Fecha FIFA, ya que recientemente fueron los dos parte de la convocatoria de Colombia con Néstor Lorenzo, con la Selección Mexicana como uno de sus rivales, pero atrayendo problemas después de haber sido parte de los juegos del equipo cafetalero ya que ambos futbolistas reportaron más tarde de lo habitual a los entrenamientos celestes.

Cruz Azul recibiendo al América en CU | Imago7

Bajas en América

El equipo azulcrema también ha tenido varias bajas en el presente partido, ya que tanto Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Alejandro Zendejas no han sido titulares en el duelo ante Cruz Azul; sin embargo, sí han sido parte de la banca, esperando tener minutos en la segunda parte.

André Jardine, entrenador de América, dentro de la previa del partido ya había dado declaraciones con respecto a los problemas que acarrea jugar un partido tan importante después de haber tenido jugadores convocados con su selección nacional, mencionando que las Águilas son uno de los principales afectados.