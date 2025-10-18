¡Ahí vamos de nuevo! JJ Macías se lesionó en el partido ante Rayados; abandonó el campo en camilla

Para algunos era una situación completamente esperada, para algunos otros es una situación dolorosa considerando el historial de lesiones de Pumas y del mismo jugador a lo largo de su carrera, pero José Juan Macías se ha vuelto a lesionar, esta vez viviendo su primera baja como jugador universitario, todo esto durante el partido de Jornada 13 ante Rayados de Monterrey.

Sin su director técnico Efraín Juárez en el banquillo, con la ausencia de 'Memote' Martínez y con un mal paso en el torneo, la lesión de Macías se suma a la lista de malas noticias en el certamen para los universitarios.

Macías fue titular ante La Pandilla | MexSport

¿Y ahora qué?

Después de que se anunciara que Guillermo Martínez sería baja por lo que resta del campeonato de Apertura 2025, Efraín Juárez decidió poner a JJ Macías como su ariete titular, confiando en él desde la Jornada 12 cuando enfrentaron a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario. En aquel partido, el exdelantero de León salió de cambio por decisión técnica; sin embargo, en la Fecha 13 todo ha cambiado.

Apenas rebasando la primera media hora de partido, Macías se tiró en el terreno de juego incluso mientras Pumas llevaba a cabo una jugada de peligro a favor, por lo que el juego tuvo que detenerse. Aunque en el futbolista mexicano no se veía un rostro de preocupación, el cuerpo médico tuvo que ingresar para posteriormente llevarlo fuera del campo con camilla, lo que representa una situación aún más complicada.

Macías abandonando el juego en camilla | MexSport

Al abandonar JJ, quien entró en su lugar fue Santiago López, quien ante la doble ausencia de sus delanteros tendrá que ser el encargado de la responsabilidad en el eje de ataque, incluso con el gol de Alan Medina, otro de los refuerzos de Pumas para este torneo, quien anotó tan solo instantes después de la lesión de JJ.

Reencuentro merengue

A pesar de que Alan Medina había adelantado a Pumas, Monterrey llevó el partido empatado al medio tiempo debido a un gol de Sergio Ramos vía penal ante su excompañero en el Real Madrid, Keylor Navas, el cual celebró de manera eufórica a pesar de su pasado como compañeros de equipo.

Medina había adelantado a Pumas | MexSport

Ahora al equipo universitario le resta tratar de ganar el partido, pues en dado caso de no hacerlo, sumará una racha de cinco partidos sin conocer la victoria, con tres de ellos siendo derrotas, aún esperando a conocer cómo termina el compromiso de la Jornada 13.

A todas estas malas noticias se les suma la lesión de Aaron Ramsey, quien además vive un momento personal complicado por la desaparición de su mascota y con todo esto no podrá estar hasta el final del torneo.

Reencuentro de excompañeros en Monterrey | MexSport