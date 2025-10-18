Clásico Joven: América enfrenta a Cruz Azul sin sus figuras principales

Cruz Azul y América vivirán una edición más del Clásico Joven en el futbol mexicano; ambas escuadras llegan a este duelo en busca de la cima del torneo; sin embargo, también llegarán saliendo de lesiones y carga de trabajo para sus principales figuras después de la Fecha FIFA.

Es por ello, que los azulcremas dejarán a sus principales figuras en la banca de arranque en Ciudad Universitaria; Allan Saint-Maximin, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas y Henry Martín que viene de una lesión larga.

Saint-Maximin a la banca l IMAGO7

Cabe mencionar, que misma situación está viviendo La Máquina del Cruz Azul quien de entrada no tendrá su portero titular; Kevin Mier quien recientemente desembarcó después de tener acción con Colombia en Fecha FIFA,

¿Cuál sería el XI de América?

Los dirigidos por André Jardine saltarán al terreno de juego con caras nuevas en el once titular; en el arco estará Ángel Malagón, en la zaga defensiva; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez, en el mediocampo; Borja, Alexis Gutiérrez y Chiquito Sánchez y adelante Dávila, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Dávila al once inicial l IMAGO7

Superioridad azulcrema en Clásico Joven

Cruz Azul vs América se ha vuelto una constante en diversas instancias, ya sea en Liguilla del futbol mexicano o en CONCACAF, por lo que muchos lo consideran como el partido más importante de los últimos años para nuestro país.

El Clásico Joven es el duelo que más veces se ha repetido en la Liga MX en los últimos años y lo destacado, es que casi siempre dan buen espectáculo, pues el promedio de goles es bastante alto, aunque en 10 ocasiones han igualado sin goles.

Kevin Mier no jugará l IMAGO7

La estadística en los últimos 10 años entre estos rivales en cuanto a los goles se refiere ha dejado 93 goles en 38 juegos diputados, con un promedio de 2.44 por partido; entre Liga MX, Champions Cup y amistosos.

En el rubro de las victorias, de lo que más sobresale entre ambos, aquí te presentamos la estadística desde el 2015; América ha triunfado 16 ocasiones, por siete de La Máquina del Cruz Azul y 13 empates en los últimos 36 partidos.



Clásico Joven l IMAGO7