"Solo se defendió": Jordi Guerrero aclara la discusión que terminó con la expulsión de Torrent ante Pumas

Luego del empate ante Pumas, el auxiliar técnico de Domènec Torrent, Jordi Guerrero, explicó la discusión que hubo en las bancas, donde después el director técnico de Rayados fue expulsado.

Domènec Torrent se fue espulsado en el partido ante Pumas | Imago7

Relatos desde el banquillo

“Sí, había un jugador en el suelo, bueno, pasa muchísimas veces, vemos que no se levanta, el míster pide que tiene el balón fuera, pero los jugadores muchas veces están enfocados en el partido y de hecho, no se oye, o sea, lo que tú estás diciendo a los jugadores y hacía ya un rato que estaba pidiendo que la tiraran fuera. Cuando pasó esto, alguien del otro banquillo saltó a increparlo y él se defendió ni más ni menos, son cosas que pasan el tema fue así.”

Bronca en las bancas del Estadio de Monterrey | Imago7

Además, agregó el rendimiento del francés Anthony Martial, durante el partido.

“Anthony ha empezado así de titular, ha tenido alguna opción buena para hacer un buen contraataque, pues, al final, los estados de forma y lo que hacen los jugadores durante la semana son lo que determinan mucho si van a entrar en equipo titular o no. Pues, no ha tenido un buen rendimiento en ese momento, pero estamos contentos con él, se va integrando poco a poco. También tiene que conocer bien los movimientos de sus compañeros, y es el día a día que nos va a dar, que, como han dicho antes por ahí, esperemos que la Fase Final esté a su mejor nivel", destacó.

Martial inició el encuentro ante Pumas | Imago7

La Pandilla rumbo al final

Ya por último, finalizó sobre lo que será la recta final de la temporada del equipo albiazul.

“Los finales de la temporada son complicados, todo el mundo se ajusta muchísimo a los partidos y es que un poco no es cómo se llega a la Fase Final, sino cómo estás dentro de ella. Hemos entrado muy bien, el otro equipo también juega, ha hecho, para mí, en la primera parte ha estado bien posicionado y el partido ha ido así", concluyó.